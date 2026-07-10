7 sinais de que seu cabelo precisa de reconstrução capilar
Especialista explica como reconhecer indícios de que os fios estão fragilizados e porque combinar reconstrução, hidratação e nutrição faz diferença.
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Cabelos opacos, quebradiços e difíceis de controlar costumam ser associados ao ressecamento, mas nem sempre esse é o verdadeiro problema.
Em muitos casos, esses sintomas indicam danos estruturais na fibra capilar, que exigem um tratamento diferente da hidratação tradicional: a reconstrução capilar.
Segundo a educadora da Prohall Professional, Carine Silva, esse procedimento tem como objetivo repor proteínas e aminoácidos essenciais para fortalecer os fios.
A necessidade pode surgir após químicas, uso frequente de ferramentas de calor, exposição ao sol, cloro e outros fatores que comprometem a resistência do cabelo.
Como saber se o cabelo precisa de reconstrução capilar?
Observar a forma como os fios se comportam no dia a dia é o primeiro passo. Alguns sinais costumam aparecer antes mesmo de danos mais graves.
Quebra excessiva
Um dos principais indícios é a quebra ao longo do comprimento. Diferentemente da queda natural, ela pode ser percebida por pequenos fragmentos de cabelo na escova, na roupa ou durante o desembaraço.
Fios elásticos ou emborrachados
Quando o cabelo molhado estica além do normal e se rompe com facilidade, a estrutura interna da fibra pode estar comprometida. Esse comportamento costuma indicar perda de proteínas.
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Pontas finas e espigadas
Se o cabelo parece nunca ganhar comprimento, mesmo crescendo normalmente, é possível que as pontas estejam quebrando antes de atingir o tamanho desejado.
Porosidade elevada
Fios que absorvem máscaras rapidamente, continuam com aspecto áspero e apresentam frizz constante podem estar com a fibra bastante fragilizada.
Falta de brilho
A perda de luminosidade também merece atenção. Cabelos danificados possuem superfície irregular, refletindo menos luz e adquirindo aparência opaca.
Embaraços frequentes
Quando os fios embaraçam facilmente, principalmente após a lavagem, isso pode indicar cutículas abertas e maior vulnerabilidade ao atrito e à quebra.
Danos após procedimentos químicos
Colorações, descolorações, alisamentos e outras transformações químicas aumentam o desgaste da fibra capilar. Nesses casos, a reconstrução costuma integrar a rotina de recuperação dos fios.
Reconstrução capilar substitui hidratação?
Não. Embora seja importante para recuperar a resistência da fibra, a reconstrução não substitui as demais etapas do cronograma capilar.
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Carine Silva explica que o tratamento deve ser realizado com equilíbrio e combinado com hidratação e nutrição para manter maciez, movimento e proteção dos fios. O excesso de reconstrução, inclusive, pode deixar o cabelo rígido e favorecer a quebra.
Por isso, identificar corretamente as necessidades do cabelo é fundamental para montar uma rotina de cuidados eficiente.
A Prohall Professional destaca que a reposição de proteínas deve respeitar o nível de dano dos fios e fazer parte de um tratamento equilibrado, capaz de restaurar a saúde capilar sem excessos.