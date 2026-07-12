5 cores de esmalte sofisticadas que nunca saem de moda entre mulheres elegantes
Se a ideia é investir em manicure refinada, algumas tonalidades são apostas certeiras. Veja quais cores permanecem em alta temporada após temporada.
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As tendências de manicure mudam a cada estação, mas algumas cores de esmalte permanecem como verdadeiros clássicos.
São tonalidades que atravessam temporadas, combinam com diferentes estilos e funcionam, tanto em ocasiões especiais, quanto na rotina, sempre transmitindo uma imagem de cuidado e sofisticação.
Mais do que acompanhar a moda, essas cores conquistam espaço por sua versatilidade. Elas valorizam diferentes tons de pele, harmonizam com diversos looks e dificilmente passam a impressão de estarem ultrapassadas.
Se a ideia é investir em esmaltes elegantes que resistem ao tempo, estas cinco opções merecem atenção.
Os 5 esmaltes mais elegantes e atemporais para unhas sempre sofisticadas
1. Vermelho cereja
Poucas cores são tão tradicionais quanto o vermelho. Na versão cereja mais fechada, ele ganha ainda mais sofisticação, equilibrando intensidade e discrição.
É uma escolha clássica para quem deseja unhas marcantes sem exageros. Além disso, funciona bem em qualquer época do ano e combina tanto com produções formais quanto casuais.
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2. Nude amendoado
Os esmaltes nude continuam entre os favoritos das mulheres que preferem uma manicure discreta. O tom amendoado, levemente quente, oferece um acabamento natural e elegante.
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Por ser extremamente versátil, combina com qualquer estilo de roupa, acessórios ou maquiagem, além de transmitir a sensação de mãos sempre bem cuidadas.
3. Amarelo manteiga
Depois de ganhar força nas passarelas e nas redes sociais, o amarelo manteiga mostrou que pode ser muito mais sofisticado do que parece.
A tonalidade suave ilumina as unhas sem excessos e oferece um visual moderno, delicado e diferente das opções neutras mais tradicionais. É ideal para quem gosta de inovar com discrição.
4. Rosa antigo
O rosa antigo é um daqueles tons que nunca perdem espaço. Com fundo levemente fechado, ele transmite delicadeza sem cair no visual infantil.
A cor funciona em diferentes comprimentos de unhas e costuma agradar quem procura uma manicure feminina, clássica e fácil de combinar com qualquer ocasião.
5. Marrom chocolate ao leite
Os marrons ganharam protagonismo nos últimos anos, mas o chocolate ao leite se destaca por unir aconchego e elegância. Menos intenso que os marrons escuros, ele oferece um acabamento sofisticado e contemporâneo.
A tonalidade combina especialmente com produções de inverno e outono, mas também aparece como alternativa refinada aos tradicionais tons de nude durante todo o ano.