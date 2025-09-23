Obras da primeira etapa do Arco Metropolitano começam até o fim do ano e vão custar R$ 1,2 bilhão
Aprovação de empréstimo de R$ 1,5 bilhão vai garantir fôlego para obras da primeira etapa do Arco Metropolitano e duplicação da BR-232 em Pernambuco
A primeira etapa do Arco Metropolitano, obra de infraestrutura viária planejada para reduzir o volume do tráfego de veículos na Região Metropolitana do Recife (RMR) e, principalmente, melhorar a logística entre os polos industriais do Estado, está mais perto de começar a ser implantada. A previsão é de que as obras tenham início efetivamente até o fim de 2025 no chamado trecho Sul - considerado o mais fácil por não ter impactos ambientais como o Norte -, compreendido entre a BR-408 e a BR-101 Norte.
A aprovação do empréstimo de R$ 1,5 bilhão pela Assembleia Legislativa de Pernambuco - após muitas batalhas políticas - garantiu fôlego para as obras do Arco Metropolitano e, também, para a elaboração dos projetos executivos da duplicação da BR-232 ligando o Agreste ao Sertão de Pernambuco.
A informação foi dada pela própria governadora Raquel Lyra durante agenda oficial na segunda-feira (22/9) e reafirmada pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), André Teixeira, em entrevista ao JC. “Estamos com a empresa vencedora definida e na fase de licenciamento e de desapropriações dos terrenos para que possamos dar a ordem de serviço para o início das obras. E isso deve acontecer até o fim do ano. Estimamos que as desapropriações dos terrenos sejam concluídas em 60 dias”, afirmou André Teixeira.
R$ 700 MILHÕES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO E R$ 500 MILHÕES DA UNIÃO
As obras do trecho Sul do Arco Metropolitano estão divididas em duas etapas, representando um investimento total de R$ 1,2 bilhão. Desse total, R$ 700 milhões serão recursos do governo de Pernambuco - viabilizados agora com o empréstimo aprovado na Alepe - e R$ 500 milhões do governo federal, que serão destinados via DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte).
O trecho Sul ou Lote 2 do Arco Metropolitano está compreendido entre a BR-408 e a BR-101 Sul, mas como já dito, será dividido em dois subtrechos para execução. O que começará primeiro e será executado pelo governo do Estado compreende 25,32 km entre a BR-232, em Moreno, e a BR-101, no Cabo de Santo Agostinho.
O trecho que será executado pelo governo federal fica entre a BR-408 e a BR-232. O trecho Sul é considerado o ‘mais fácil’ de execução por não ter obstáculos ambientais no desenho, já definido pelas rodovias que o compõem. O traçado do trecho Norte (ou Lote 1) ainda não está definido e segue polêmico porque afeta a Área de Preservação Ambiental - APA Aldeia-Beberibe.
FÔLEGO TAMBÉM PARA OS PROJETOS DE DUPLICAÇÃO DA BR-232
Além do Arco Metropolitano, os recursos do empréstimo de R$ 1,5 bilhão garantirão o avanço dos projetos executivos da duplicação da BR-232, entre São Caetano, no Agreste, e Serra Talhada, no Sertão, que serão contratados pelo governo do Estado.
Segundo André Teixeira, cada projeto tem custo estimado em R$ 300 milhões e o objetivo é que, no final do ano, aconteça o lançamento do edital da obra para o primeiro trecho, entre São Caetano e Arcoverde, no Sertão.
O trecho da BR-232 que será duplicado compreende uma extensão de 264,9 quilômetros entre São Caetano e Serra Talhada. Demanda antiga do povo sertanejo, a obra está incluída no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal.
O primeiro lote do projeto inclui o trecho entre São Caetano e Arcoverde, com uma extensão de 108,9 quilômetros. Já o segundo lote atende ao trecho entre Arcoverde e Serra Talhada, com 156 quilômetros de extensão. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2026 e durem pelo menos dois anos.
GOVERNO DE PERNAMBUCO RELANÇOU EDITAL DE TRECHO DO ARCO DUAS VEZES EM MENOS DE UM MÊS
Em maior deste ano, o governo de Pernambuco fez dois relançamentos consecutivos em menos de um mês do edital de licitação do primeiro trecho do Arco (Lote 2 Sul). As alterações foram realizadas por decisão do Estado e para atender recomendações do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE). O objetivo era evitar futuras restrições na competitividade da concorrência pública.
Os constantes relançamentos, entretanto, oneraram o valor do Arco e implicaram no adiamento do início das obras, que tinham previsão oficial para começar em abril de 2025 e, agora, diante de tantos ajustes, ainda não têm uma nova data de início.
ORÇAMENTO DO ARCO AUMENTOU EM MAIS DE R$ 600 MIL
Com o segundo relançamento do edital, o custo do trecho Sul do Arco aumentou em mais de R$ 600 mil. A publicação inicial do edital foi realizada no dia 28 de dezembro, com o valor de R$ 743.625.893,40. No dia 8 de fevereiro, quando foi feito o primeiro relançamento, o valor foi mantido e o prazo da disputa definido para o dia 31 de março.
Neste último relançamento, o valor estimado subiu para mais de R$ 744 milhões (R$ 744.239.797,34), o que significa um incremento de R$ 613.903,94 no valor estimado anteriormente.