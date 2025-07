As cores de esmalte que combinam com quem está começando uma fase mais leve

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Nem sempre uma mudança de fase acontece com grandes gestos. Muitas vezes, é nos detalhes que ela se anuncia. A forma de falar, a leveza com que se ocupa um espaço, a escolha de um ritmo mais calmo para o dia a dia — ou até a decisão de simplificar aquilo que sempre foi cheio de etapas.

E as unhas, que funcionam como parte silenciosa da expressão pessoal, também acompanham esse momento. Especialmente em ciclos de recomeço, as cores suaves voltam à cena: não como ausência de impacto, mas como presença sutil de quem está escolhendo respirar melhor.

Essa preferência por esmaltes mais leves, claros ou com brilho delicado aparece com força em quem está atravessando um momento de transição emocional ou prática: novos hábitos, novos relacionamentos, encerramentos bem resolvidos ou apenas um desejo de desacelerar.

São escolhas que refletem mais do que estilo — sinalizam o modo como a pessoa quer se colocar no mundo agora. A seguir, cinco cores que traduzem essa energia de recomeço com leveza, com sugestões que funcionam tanto para unhas curtinhas quanto para formatos mais alongados.

Leia Também Essas 3 combinações de esmalte estão saindo do Pinterest direto para o salão

1. Bege rosado: neutro com personalidade suave

O bege com fundo rosado é uma cor que não chama atenção de imediato, mas permanece marcante na sutileza. Ele transmite serenidade, autocuidado e certa firmeza silenciosa. Ideal para quem quer passar a ideia de equilíbrio emocional sem precisar de contraste. Funciona bem em ambientes profissionais e em momentos de introspecção.

É uma escolha que combina com fases de reconstrução interna — quando a pessoa já entendeu o que precisa sair da frente, mas ainda está organizando o que vem depois. O tom rosado dá vida ao bege clássico e oferece uma leitura mais afetiva do que formal.

Leia Também Esse tipo de acabamento virou o mais pedido por quem quer unha com aparência polida

2. Branco leitoso: visual limpo e mentalidade renovada

O branco leitoso é o tom que melhor representa a sensação de página em branco. Diferente do branco corretivo, ele traz transparência, brilho sutil e uma camada de pureza visual. É uma cor que conversa bem com a ideia de leveza no sentido mais literal: um estado mental de menos ruído, menos cobrança, menos excesso.

Funciona para quem quer se sentir mais centrada, mas ainda em conexão com a delicadeza. Pode ser usado sozinho ou como base para nail arts suaves. É também uma escolha muito associada a quem está deixando para trás fases mais turbulentas.

Leia Também As 3 tendências de esmalte que estão em alta e funcionam mesmo em unha curta

3. Lavanda clara: leveza com toque criativo

A lavanda em tom pastel aparece como um ponto de equilíbrio entre cor e calma. Ela não passa despercebida, mas também não pesa. Remete à tranquilidade, ao autocuidado e à capacidade de olhar para si com mais gentileza. Tem um lado criativo que sugere recomeços mais espontâneos e mais intuitivos.

Essa cor é especialmente interessante para quem quer marcar uma nova fase com suavidade, mas sem se esconder. Lavanda clara transmite equilíbrio emocional e também sinaliza abertura para o novo com sensibilidade e leveza.

4. Rosa antigo: sensibilidade sem excesso de doçura

O rosa antigo é uma cor que carrega afeto, mas não infantiliza. É elegante, atemporal e combina com quem está redescobrindo a própria sensibilidade. Funciona como um lembrete sutil de que é possível viver algo delicado sem perder profundidade.

É uma cor ideal para quem passou por encerramentos importantes e agora escolhe caminhar com mais consciência emocional. O rosa antigo também ajuda a reforçar uma estética de serenidade, sem cair na monotonia dos nudes comuns.

5. Verde-água suave: conexão com o presente

O verde-água em sua versão mais clara e delicada transmite frescor, presença e fluidez. É uma cor pouco óbvia, mas que cria leveza de forma natural. Remete à natureza, ao ar puro, ao que flui sem esforço. Funciona como símbolo de recomeços mais conectados com o agora, sem pressa de chegar em lugar nenhum.

É uma excelente escolha para quem está reformulando hábitos, cuidando da saúde mental ou buscando mais tempo de qualidade consigo mesma. O tom não exige — apenas acompanha. E isso o torna ainda mais poderoso.