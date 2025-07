Como saber se um corte de cabelo vai combinar com você antes de mudar o visual

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mudar o visual pode ser libertador, mas também traz inseguranças. Afinal, e se o corte não ficar bom? Para evitar arrependimentos, cada vez mais mulheres recorrem a truques e apps que simulam o novo visual.

Com a ajuda de especialistas e da tecnologia, ficou mais fácil testar o corte antes de decidir.

Veja a seguir como saber se o estilo escolhido vai valorizar seu rosto e te deixar ainda mais linda.

1. Observe o formato do seu rosto

Segundo a cabeleireira Ashley Streicher, o formato do rosto é um ponto essencial na hora de escolher um corte. Rosto redondo combina com fios mais alongados ou em camadas; já os rostos quadrados se beneficiam de franjas leves e desfiadas.

A especialista Jennifer Nast reforça que cortes certos equilibram e realçam os traços. A dica é apostar em estilos que suavizem os pontos fortes e harmonizem sua aparência.

2. Pesquise referências que se aproximem do seu estilo

Com base no seu formato de rosto e na imagem que deseja transmitir, busque inspirações com pessoas parecidas com você. Fotos de famosas com traços semelhantes ajudam a visualizar o resultado com mais realismo.

Enquanto o bob transmite elegância e sofisticação, o shaggy tem uma pegada mais leve e descontraída. Escolha o que combina com seu estilo de vida e personalidade.

3. Faça simulações manuais ou com perucas

Antes de cortar, vale simular o visual com penteados ou acessórios. Prender o cabelo para simular uma franja ou usar perucas e laces temporárias ajuda a prever o efeito final sem compromissos permanentes.

4. Converse com um cabeleireiro de confiança

Levar suas ideias para um profissional experiente pode transformar sua visão sobre o corte ideal. Ele vai avaliar seu tipo de fio, textura e rotina para sugerir a melhor versão do corte desejado.

Além disso, o cabeleireiro pode indicar pequenas adaptações que fazem toda a diferença no resultado final.

5. Use aplicativos de simulação capilar

Hoje, diversos apps simulam cortes e cores de cabelo com apenas uma selfie. Eles são ótimos para visualizar o efeito do corte antes de encarar a tesoura.

Entre os mais usados estão:

FaceApp

YouCam Makeup

PrettyUp

Epik

Facetune

Essas ferramentas não substituem o olhar de um profissional, mas oferecem segurança para quem deseja testar algo novo sem arrependimentos.