Essas 3 combinações de esmalte estão saindo do Pinterest direto para o salão

Misturas de tons clássicos com propostas criativas dominam buscas e viram referência para quem quer sair do básico sem perder elegância

Tendência hoje não nasce mais só nas passarelas — ela nasce da combinação entre referências visuais, redes sociais e aquilo que funciona na prática. E quando o assunto é esmalte, o Pinterest continua sendo um dos principais espaços onde ideias ganham forma e logo começam a aparecer nas unhas das clientes que chegam ao salão com o celular em mãos.

O que começa como inspiração no feed rapidamente vira desejo. Mas há um detalhe importante: o que viraliza não é mais o mais chamativo. É o que combina leveza com intenção. As combinações de esmalte que mais têm feito sucesso neste inverno e início de segundo semestre são aquelas que conseguem equilibrar contraste e sobriedade.

São misturas entre tons atemporais e intervenções sutis, como linhas finas, transparência parcial ou aplicação estratégica de brilho. Em comum, essas propostas respeitam a forma da unha natural, valorizam o acabamento e criam impacto sem depender de exagero. A seguir, veja três combinações que saíram direto do Pinterest para os salões — e por que elas fazem tanto sentido agora.

1. Nude rosado com branco leitoso — base polida com francesinha difusa

Essa combinação une dois clássicos, mas com um acabamento que atualiza totalmente a proposta. Em vez da francesinha tradicional, com linha branca bem marcada na ponta, a ideia aqui é criar um degradê sutil entre a base nude e o branco leitoso, como se a ponta da unha estivesse esfumada. O resultado é delicado, moderno e funciona tanto em unhas curtas quanto mais alongadas.

O nude rosado serve como base hidratada e o branco leitoso dá o toque de limpeza visual. A combinação passou a aparecer cada vez mais como referência de “no makeup nail” — uma unha que parece natural, mas exige técnica e intenção. Nos salões, já se tornou uma das mais pedidas para eventos formais, noivas e ocasiões que pedem elegância silenciosa.

2. Verde oliva com bege amarelado — contraste orgânico e sofisticado

Poucos tons traduzem tão bem a estética contemporânea quanto o verde oliva. E quando ele é combinado com um bege amarelado, o resultado é uma paleta que remete à natureza, mas com sofisticação. Essa dupla tem aparecido em nail arts minimalistas, como linhas diagonais finas, desenhos geométricos suaves ou esmaltação assimétrica — uma cor em cada mão ou em cada dedo.

É uma combinação que foge do óbvio, mas ainda assim transmite neutralidade. Funciona para quem gosta de visuais mais terrosos, roupas em linho, alfaiataria leve e maquiagem natural. Saiu do Pinterest direto para o público que quer estilo com calma. E que prefere comunicar intenção nos detalhes.

3. Grafite translúcido com acabamento espelhado — brilho úmido e base cinza

Essa combinação une duas tendências fortes: a esmaltação com aparência de vidro e o uso de tons acinzentados. O grafite translúcido, quando aplicado em camadas finas, cria profundidade sem escurecer demais. E o acabamento espelhado dá a sensação de unha recém-feita, limpa, com reflexo leve — como se estivesse molhada.

A mistura tem se destacado especialmente entre quem busca um visual moderno, urbano e discreto ao mesmo tempo. Aparece tanto em unhas ovais quanto quadradas, com ou sem detalhes. E virou a escolha de quem não quer mais o esmalte preto tradicional, mas ainda prefere uma unha com presença visual. É tendência para agora — e para os próximos meses