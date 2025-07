7 acessórios que dão um up no visual em segundos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando o assunto é moda, nem sempre é preciso renovar o guarda-roupa inteiro para criar produções interessantes.

Muitas vezes, são os acessórios que fazem a mágica acontecer — transformando looks básicos em composições estilosas e cheias de personalidade, em questão de segundos.

Confira 7 acessórios curingas que elevam qualquer visual sem esforço, do trabalho ao happy hour.

1. Maxibrincos



Brincos grandes e chamativos valorizam até o combo jeans + camiseta branca.

Pedrarias coloridas, franjas metálicas ou argolas oversize roubam a cena e direcionam o olhar para o rosto, garantindo impacto imediato.

2. Lenços e echarpes



Amarrados no pescoço, na bolsa ou no cabelo, lenços estampados dão cor e movimento ao look. Além de versáteis, são ótimos aliados para mudar o visual usando exatamente as mesmas roupas.

3. Relógio estiloso



Pode ser clássico, esportivo ou com design moderno. Um bom relógio transmite personalidade e adiciona um toque sofisticado ou descolado à produção — dependendo do modelo escolhido.

4. Bolsa estruturada



Uma bolsa de shape firme, em tons neutros ou vibrantes, transforma completamente o look. Mesmo se você estiver de roupas básicas, o acessório certo deixa a composição mais elegante em segundos.

5. Óculos de sol marcantes



Além de proteger, óculos com armações diferenciadas (gatinho, redondo, retrô ou geométrico) viram protagonistas do look. É o tipo de acessório que carrega informação de moda com mínimo esforço.

6. Anéis e mix de pulseiras



Brincar com combinações de anéis ou pulseiras finas e grossas cria um efeito moderno e despojado. O “mix” mostra cuidado com o styling, mesmo em produções simples do dia a dia.

7. Chapéus e boinas



Além de funcionais, protegem do sol ou esquentam no frio e trazem um charme instantâneo. Chapéus de palha para dias claros, boinas para o inverno ou bucket hats para looks urbanos são apostas certeiras.