5 erros que você comete na maquiagem e nem percebe

No dia a dia, pequenos deslizes — que muitas vezes passam despercebidos — podem comprometer a durabilidade, o acabamento e até a saúde da pele

Fazer maquiagem pode ser quase um ritual: um momento de autocuidado, expressão e criatividade.

Veja 5 erros bastante comuns na hora de se maquiar e descubra como evitá-los para garantir um visual mais bonito e uma pele bem cuidada.

1. Não preparar a pele antes da make



Aplicar base ou corretivo direto na pele sem limpar, tonificar e hidratar é um dos erros mais frequentes.

Isso faz o produto craquelar ou não aderir bem, além de evidenciar poros e linhas. Reservar alguns minutinhos para higienizar e hidratar o rosto muda completamente o resultado.

2. Usar o tom errado de base



Escolher um tom mais claro ou mais escuro que a pele — muitas vezes por testar no pulso ou na mão — é erro clássico.

O ideal é testar no maxilar ou no pescoço, em luz natural. Assim, você garante uma transição mais uniforme e evita o “efeito máscara”.

3. Não selar o corretivo na região dos olhos



Passar corretivo e não selar com um pó fininho faz com que ele acumule nas linhas finas ao longo do dia. Isso dá a impressão de mais idade e cansaço.

Um leve toque de pó translúcido já ajuda a manter o corretivo intacto por horas.

4. Exagerar no contorno ou no blush



Contorno muito marcado ou blush muito concentrado podem pesar o visual e ficar artificial. O segredo é esfumar bem com movimentos circulares e construir camadas suaves, até chegar no efeito desejado.

5. Não limpar pincéis e esponjas com frequência



Muita gente esquece ou adia a limpeza dos acessórios, mas eles acumulam restos de produto e micro-organismos que podem causar espinhas, irritações e até infecções.

O ideal é lavar ao menos uma vez por semana com sabonete neutro ou específico para pincéis.