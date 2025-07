3 dicas para manter as mãos bem hidratadas no inverno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a chegada do frio, a pele sofre mais com o ressecamento — e as mãos costumam ser uma das primeiras a sentir os efeitos.

A combinação do ar seco, temperaturas baixas e lavagens frequentes pode deixar a região áspera, com rachaduras e até pequenas fissuras doloridas.

Para evitar o problema e manter as mãos macias durante toda a estação, confira 3 cuidados essenciais:

1. Use hidratante específico para mãos várias vezes ao dia



No inverno, não basta passar creme apenas pela manhã.

Tenha um hidratante para mãos sempre por perto — na bolsa, na mesa de trabalho ou ao lado da cama — e reaplique sempre que sentir a pele repuxando.

Dê preferência aos produtos ricos em manteigas vegetais (como karité e cacau) e óleos (como amêndoas e macadâmia).

2. Evite água muito quente e sabonetes agressivos



Lavar as mãos com água muito quente remove a camada protetora natural da pele, aumentando o ressecamento.

Opte por água morna e sabonetes suaves, hidratantes ou com pH neutro, que ajudam a limpar sem agredir.

3. Proteja do frio e aposte em “luvas de hidratação” à noite



Sempre que sair ao vento frio, use luvas para proteger a pele.

E, antes de dormir, passe uma camada generosa de creme e coloque luvas de algodão — assim o produto age durante toda a noite, potencializando o efeito hidratante.