Máscaras de cílios ideais para realçar o olhar em qualquer make: volume, alongamento ou efeito natural

Encontrar a máscara de cílios perfeita faz toda a diferença no resultado da maquiagem.

Seja para conquistar um olhar dramático, valorizar cílios curtos ou simplesmente garantir um toque sutil, existem produtos específicos que atendem a cada proposta.

O Boa Forma as melhores opções do mercado para quem deseja destacar o olhar de maneira única, respeitando o estilo de make que mais combina com você.

Para cílios super volumosos



Se o objetivo é deixar os cílios mais encorpados e com aquele efeito impactante, aposte nessas máscaras:

Océane Drama Lash



Com aplicador anatômico, alcança até os fios menores, criando volume uniforme. À prova d’água, garante um olhar marcante do início ao fim do dia.

Make B 4K Panoramic



Seu pincel duplo distribui o produto de forma a engrossar os fios, deixando o efeito de volume ainda mais evidente. Ideal para maquiagens que pedem destaque.

Para quem busca alongamento



Os cílios são naturalmente curtinhos? Então vale investir em máscaras que alongam e levantam o olhar:

Quem disse, Berenice? Big Bang Push



Vegana, essa máscara alonga e ainda proporciona efeito push up, abrindo o olhar de maneira surpreendente.

Too Faced Ribbon Wrapped Lash



Possui tecnologia que forma um tubo ao redor dos fios, estendendo-os além do normal. Tem longa duração — são 24 horas intacta.

Catharine Hill Chill Lift



Boa opção para o dia a dia, oferece curvatura marcante e conta com aplicador pequeno, perfeito para alcançar até a raiz dos cílios.

Para um efeito natural e delicado



Se a ideia é manter a make leve, realçando os cílios de forma discreta, esses produtos são apostas certeiras:

Vizzela No Panda Brown



Com tom marrom, cria um visual mais suave e natural. A tecnologia peel off facilita a remoção sem borrões.

Avon Fabulous Lash



Além de alongar, é resistente à água e proporciona acabamento leve, ideal para quem quer cílios destacados sem exagero.

Contém 1g Ferocious Marrom



Fórmula matte, não transfere e garante aquele look natural por mais tempo, com leveza e sem acumular produto.