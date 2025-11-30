fechar
Perfume | Notícia

4 perfumes do Boticário super elegantes perfeitos para encontros românticos

Confira perfumes do Boticário com toque refinado perfeitos para encontros românticos e escolha fragrâncias que encantam e marcam presença!

Por Eduarda Barreto Publicado em 30/11/2025 às 9:02
Imagem do perfume "Coffee Woman Unique", do Boticário.
Imagem do perfume "Coffee Woman Unique", do Boticário. - Divulgação/O Boticário

Clique aqui e escute a matéria

Escolher um perfume para um encontro romântico é quase como escolher o tom exato de uma declaração: precisa ser envolvente, marcante e carregado de personalidade.

Não basta apenas cheirar bem, é sobre transmitir presença, criar memória olfativa e deixar no ar aquela sensação gostosa de mistério.

O Boticário tem fragrâncias que fazem exatamente isso: combinam charme, sofisticação e uma sensualidade elegante, nada óbvia. São perfumes que abraçam sem sufocar, que seduzem com leveza e que criam uma assinatura irresistível.

Reunimos quatro fragrâncias perfeitas para encontros: intensas, femininas, memoráveis e com aquele toque romântico que faz qualquer noite especial parecer cena de cinema.

4 perfumes do Boticário que parecem de grife para arrasar no encontro 

1. Coffee Woman Unique

Para quem busca um perfume marcante, sedutor e sofisticado ao mesmo tempo, Coffee Woman Unique é uma escolha impecável.

Ele combina a cremosidade das notas de café com um floral envolvente e nuances adocicadas equilibradas, criando uma fragrância que abraça, aquece e conquista.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário com fixação de importados de grife para ocasiões especiais

É o tipo de perfume que transmite maturidade, autoconfiança e charme. Ideal para jantares, luz baixa e momentos em que você quer ser lembrada a noite inteira.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O toque quente e moderno da fragrância cria uma aura de elegância sensual, perfeita para encontros onde a conexão fala mais alto.

  • Volume: 100ml
  • Preço: R$ 164,90

2. Linda Felicidade

Linda Felicidade é como aquele sorriso inesperado no meio do encontro: doce, iluminado e com energia boa.

Ele combina notas frutais suculentas com um floral fresco e feminino, resultando em um perfume alegre, romântico e fácil de amar. É perfeito para encontros de dia, passeios ao ar livre ou momentos mais leves e espontâneos.

Leia Também

A fragrância transmite doçura sem exagero, charme sem esforço e um toque iluminado que combina com mulheres que gostam de espalhar positividade. É delicado, envolvente e cheio de personalidade.

  • Volume: 100ml
  • Preço: R$ 199,90

3. Floratta Fleur d’Éclipse

Se a ideia é apostar em um perfume floral elegante com uma dose de mistério, Floratta Fleur d’Éclipse entrega exatamente isso.

Ele é profundo, feminino, marcante e tem aquele toque de sofisticação que combina perfeitamente com encontros mais íntimos.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes elegantes do Boticário para usar no trabalho sem erro

A composição traz notas florais intensas combinadas com nuances cremosas e levemente adocicadas, criando um perfume que surpreende e conquista aos poucos.

É o tipo de fragrância que deixa rastro suave, memorável e romântico, ideal para mulheres que querem transmitir profundidade e charme discreto, sem abrir mão da elegância.

  • Volume: 75ml
  • Preço: R$ 154,91

4. Elysée Succès

Elysée Succès é o perfume ideal para quem quer transmitir poder, elegância e um toque de sensualidade refinada. Ele traz um floral sofisticado, envolvido por notas amadeiradas e acordes mais intensos que fazem a fragrância durar por horas.

É um perfume que combina com encontros noturnos, ambientes mais elegantes e momentos em que você quer deixar uma impressão marcante.

Leia Também

Ele é imponente sem ser pesado, luxuoso sem exageros e perfeito para mulheres que querem mostrar personalidade forte com suavidade.

É a escolha certeira para quem deseja um perfume de presença, aquele que transforma o encontro em memória.

  • Volume: 50ml
  • Preço: R$ 314,90

VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!

Leia também

Mari Maria Makeup anuncia lançamento de nova edição natalina
Beleza

Mari Maria Makeup anuncia lançamento de nova edição natalina
Especial de Beleza Fatal ganha data de estreia no streaming; saiba quando!
Beleza Fatal

Especial de Beleza Fatal ganha data de estreia no streaming; saiba quando!

Compartilhe

Tags