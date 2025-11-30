Mari Maria Makeup anuncia lançamento de nova edição natalina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marca apresenta kit especial que combina fragrâncias festivas, cores marcantes e formulação focada na hidratação dos lábios; confira agora

O clima natalino ganhou um toque extra de sofisticação com o lançamento do Kit Lip Christmas, novidade da Mari Maria Makeup para celebrar o fim do ano.

A coleção traz uma proposta que une memória afetiva, cuidado e estética de forma equilibrada.

Para este fim de ano, a marca aposta no lançamento do Kit Lip Christmas, uma edição especial de glosses que reinterpretam símbolos clássicos do Natal. Com três versões exclusivas, o lançamento combina cores festivas, aromas sazonais e uma fórmula rica em ingredientes hidratantes.

O trio traz três glosses inéditos: Floco de Neve, um prateado de brilho intenso com aroma levemente adocicado; Candy Cane, vermelho vibrante com notas quentes de canela; e Estrela Guia, dourado cintilante com fragrância cremosa e acolhedora.

Todos eles contam com Pantenol, Manteiga de Karité, Vitamina E, Óleo de Coco e Ácido Hialurônico, um blend que garante hidratação profunda e conforto desde a primeira aplicação.

Com texturas leves e acabamento luminoso, o Kit Lip Christmas une funcionalidade e afeto ao resgatar memórias e sensações típicas da temporada. Para completar, o produto acompanha uma case exclusiva, pensada para facilitar o transporte entre as confraternizações e celebrações de fim de ano.

“O Lip Christmas foi criado como uma forma de traduzir a energia do Natal em um gesto cotidiano de cuidado. É um produto que convida à reconexão com os sentidos e com o clima acolhedor dessa época do ano”, destaca Mari Maria, CEO da marca.