Beleza | Notícia

Verão em alta: Confira as melhores dicas de especialista para a pele

Com escolhas certeiras e constância, é possível atravessar a estação mantendo a pele radiante, hidratada e pronta para aproveitar o melhor do verão

Por Bianca Tavares Publicado em 30/11/2025 às 7:40
Imagem de uma mulher no verão
Imagem de uma mulher no verão - Freepik

A temporada de calor sempre chega com força, e isso exige uma atenção especial na rotina de beleza.

A convite de Helioderm, marca da Hertz Farmacêutica conhecida por sua linha de proteção solar, a dermatologista Vanessa Perusso preparou um guia prático para manter a pele bonita e protegida durante os dias mais quentes.

Com o sol intenso e banhos frequentes, a hidratação acaba sendo comprometida. Segundo a especialista, o corpo perde mais água no verão, o que deixa a pele mais vulnerável.

“Alguns processos de cuidado com a pele já acontecem de forma natural, como a hidratação, mas em épocas como o verão, quando a perda de água é maior, é preciso intensificar esses cuidados”, afirma Vanessa.

Ela reforça que “uma pele bem hidratada mantém a barreira cutânea protegida e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce”.

Além da hidratação reforçada, outros hábitos simples ajudam a preservar o viço natural. Pensando nisso, a dermatologista reuniu quatro passos para transformar o cuidado diário em algo leve e eficiente.

1. O banho como ponto de partida

A limpeza é a base de tudo. A recomendação da médica é evitar água quente, que pode aumentar o ressecamento. Temperaturas mais frias funcionam melhor tanto para o corpo quanto para o rosto, preservando a hidratação natural.

2. Protetor solar todos os dias

O uso contínuo do protetor é indispensável. “Para manter o glow da pele durante o verão, o uso diário do protetor solar é indispensável. Esse é um passo fundamental para garantir uma pele bonita e bem cuidada em qualquer estação”, lembra Vanessa.

Ela destaca também a proteção do corpo, principalmente para quem pratica atividades ao ar livre.

“Produtos em spray ou aerossol são ótimas opções: além de garantir cobertura uniforme, facilitam a aplicação e reaplicação rápida, tornando o cuidado diário muito mais prático”.

3. Produtos que fazem mais por você

A rotina pode ficar mais simples com itens multifuncionais. “Uma das melhores opções é investir em produtos multifuncionais, que oferecem mais de um benefício para a pele. Protetores solares que combinam proteção com ativos antioxidantes, como a niacinamida, e ingredientes hidratantes, como ácido hialurônico e vitamina E, facilitam o hábito da proteção diária, já que permitem cuidar de diversos aspectos da pele usando apenas um produto”, finaliza a dermatologista.

