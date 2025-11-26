fechar
Clínica promove encontro e discute impacto da genética na medicina personalizada em painel nesta quinta-feira (27)

O encontro irá discutir como testes genéticos vêm sendo incorporados à prática clínica para orientar protocolos individualizados de cuidado

Por Aisha Vitória Publicado em 26/11/2025 às 16:46
Genética
Genética - Reprodução/Freepik

A NutriGen Clinic promove, nesta quinta-feira (27), às 19h, o painel científico “Seu DNA, seu tratamento: como a genética está mudando a medicina”, iniciativa da Endogastro Academy voltada à atualização de profissionais de saúde.

Sobre o debate

A sessão será conduzida pela médica mineira Renata Martins, especialista em nutrologia e medicina de precisão, e terá mediação da nutricionista Maria Pimentel.

O debate deve abordar o uso de informações genéticas combinadas a fatores como ambiente, estilo de vida, histórico clínico e metas de saúde.

Segundo Renata, o avanço dos testes genéticos tem reforçado seu papel como ferramenta complementar na tomada de decisões clínicas, desde que interpretados dentro de um contexto mais amplo.

“Os testes genéticos ajudam o paciente a se conhecer melhor, mas o resultado só ganha sentido quando integrado à história clínica. Genética não determina destino, mas revela caminhos possíveis que podemos usar para personalizar o cuidado”, afirma.

A médica acrescenta que protocolos individualizados permitem ajustes que vão da alimentação a intervenções preventivas.

“A informação genética pode orientar desde alterações na dieta até monitoramentos específicos para órgãos com maior predisposição. É uma forma de trabalhar de maneira mais precisa e também mais humana.”

Para a nutricionista Maria Pimentel, a genética amplia a capacidade de compreender cada paciente.

“Os testes trazem dados valiosos sobre metabolismo, resposta a nutrientes e até características musculares. Quando usamos esse conhecimento com responsabilidade, construímos planos mais eficientes e adaptados às necessidades reais de cada pessoa”, diz.

O painel também vai tratar de aplicações práticas da genética na performance física, no emagrecimento e nas estratégias de longevidade, além de discutir limitações, custos e questões éticas relacionadas ao uso de dados genômicos.

O que a genética pode e o que não pode fazer pela medicina

Para que serve

  • Identificar predisposições genéticas para doenças
  • Personalizar estratégias de treino, nutrição e suplementação
  • Ajustar protocolos clínicos ao metabolismo individual
  • Direcionar monitoramentos específicos mais cedo
  • Apoiar decisões em medicina de precisão

O que não faz

  • Não prediz o futuro de forma absoluta
  • Não substitui exames clínicos convencionais
  • Não serve como único critério de diagnóstico
  • Não garante prevenção total de doenças
  • Não dispensa acompanhamento profissional

