Beleza | Notícia

4 sobremesas perfeitas para quem quer ser fitness, mas não abre mão do doce

Quer manter a rotina saudável, mas sem abandonar o doce? Veja a seguir uma seleção de quatro sobremesas leves, fáceis e perfeitas para o dia a dia.

Por Myllena Wu Publicado em 23/11/2025 às 8:43
Imagem ilustrativa do brownie fit
FREEPIK

Manter uma alimentação equilibrada não significa abrir mão do prazer, especialmente quando o assunto é sobremesa.

Em vez de recorrer aos clássicos doces cheios de açúcar e gordura, muitas pessoas têm buscado versões mais leves, que entregam sabor sem comprometer a rotina saudável.

É nesse ponto que os doces “fit” se destacam: eles equilibram textura, doçura e ingredientes nutritivos, tornando o pós-refeição mais leve e igualmente satisfatório.

A seguir, selecionamos quatro receitas práticas e acessíveis, ótimas para quem quer matar a vontade de doce sem sair do foco.

4 sobremesas fit deliciosas para matar a vontade de doce sem sair da dieta

1. Brownie fit com cobertura de leite em pó

Brownie (Imagem: etorres| Shutterstock)

Com textura macia e sabor intenso, o brownie fit é uma alternativa interessante para substituir sobremesas ricas em açúcar e farinhas refinadas.

Ingredientes:

  • Ovos
  • Cacau 100%
  • Farinha de aveia
  • Adoçante culinário
  • Óleo de coco
  • Leite em pó para a cobertura
  • Água quente

Modo de preparo:

  1. Misture os ingredientes secos e incorpore os úmidos até obter massa homogênea. Leve ao forno pré-aquecido por poucos minutos.
  2. Para a cobertura, dissolva o leite em pó com água quente até formar um creme espesso e finalize por cima do brownie já assado.

2. Mousse de maracujá sem açúcar

Geleia de maracujá light

O mousse clássico ganha uma versão mais leve, preservando a cremosidade e o frescor característicos da fruta.

Ingredientes:

  • Polpa de maracujá
  • Creme de leite light
  • Gelatina sem sabor
  • Adoçante
  • Água quente

Modo de preparo:

  1. Hidrate a gelatina, misture com o creme de leite e o adoçante. Acrescente a polpa de maracujá e bata até ficar homogêneo. Leve à geladeira até firmar.

3. Torta de limão com whey

Torta de limão (Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock)

Uma opção proteica, refrescante e perfeita para quem treina, já que o whey ajuda a aumentar a ingestão de proteínas sem comprometer o sabor.

Ingredientes:

  • Farinha de aveia
  • Manteiga ou óleo de coco
  • Whey sabor baunilha
  • Suco de limão
  • Adoçante
  • Gelatina incolor

Modo de preparo:

  1. Monte a base com aveia e manteiga, pressionando em uma forma. Para o creme, misture whey, suco de limão, adoçante e gelatina já hidratada. Despeje sobre a massa e refrigere até ficar firme.

4. Brigadeiro de Ninho fit

 

Imagem ilustrativa de brigadeiros de leite ninho numa versão light.

Clássico das festas, o brigadeiro ganha uma leitura mais leve, com textura macia e dulçor equilibrado.

Ingredientes:

  • Leite em pó
  • Adoçante
  • Leite desnatado
  • Manteiga
  • Coco ralado (opcional)

Modo de preparo:

  1. Leve todos os ingredientes ao fogo baixo, mexendo até engrossar. Quando atingir ponto de enrolar, deixe esfriar e modele as bolinhas.

