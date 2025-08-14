Intolerante à lactose pode tomar whey? Veja alternativas para intolerantes, alérgicos e veganos
Busca por suplementos proteicos como o whey protein tem crescido nos últimos anos. Confira alternativas para quem não pode ou não quer ingerir lactose
A suplementação com whey protein é uma das estratégias mais populares para quem busca hipertrofia, recuperação muscular ou simplesmente uma fonte de proteína rápida e eficaz. Mas, para quem convive com a intolerância à lactose, surge uma dúvida comum e fundamental: será que esse suplemento, derivado do leite, pode ser consumido sem causar desconforto?
O que é whey protein?
O whey protein, um suplemento alimentar muito popular, é extraído do soro do leite. Ele é famoso por sua alta concentração de proteínas e pela rápida absorção no organismo. Seus outros benefícios são:
- Contribuição para ganho e manutenção de massa muscular;
- Auxílio na recuperação pós-treino;
- Pode complementar a dieta de quem tem dificuldade em atingir a necessidade proteica diária;
- Ajuda na sociedade em planejamentos para emagrecimento;
- Auxílio na redução da gordura corporal;
- Ajuda na prevenção de sarcopenia (perda progressiva de massa e força muscular, frequentemente associada ao envelhecimento).
“A proteína é importantíssima na nossa dieta, pois desempenha diversas funções para formar, manter e construir os tecidos do corpo. A gestão adequada mantém as defesas do nosso organismo. Elas são utilizadas na produção de enzimas e hormônios”, ressalta Eliane Michele da Silva, nutricionista do Hospital Jayme da Fonte.
Intolerante à lactose pode tomar whey?
De acordo com a nutricionista, pessoas com intolerância à lactose podem consumir whey protein, mas é fundamental escolher o tipo certo de suplemento, já que ele é derivado do soro do leite e, por isso, a maioria de suas versões contém lactose em diferentes concentrações.
Eliane afirma que o whey isolado é indicado para quem quer um produto com menos gordura e lactose, para dietas restritas, segundo a especialista. Durante seu processo de fabricação, o whey isolado passa por uma filtração mais rigorosa que remove praticamente toda a lactose, além da gordura e de outros carboidratos. Ele possui cerca de 90% ou mais de proteína pura, sendo uma opção segura e ideal para a maioria dos intolerantes à lactose.
Outra opção é o whey hidrolisado, que passa por um processo de hidrólise, “pré-digerindo” a proteína em fragmentos menores (peptídeos). Essa quebra facilita a digestão e a absorção pelo organismo, e também reduz significativamente a quantidade de lactose. O whey hidrolisado é uma ótima escolha, especialmente para quem tem uma intolerância mais severa ou busca uma absorção ainda mais rápida.
Intolerantes à lactose devem evitar o whey concentrado, pois é o que contém maior quantidade de lactose. Pessoas com intolerância, mesmo que leve, podem ter desconfortos digestivos.
Alternativas para intolerantes, alérgicos à lactose e veganos
Para os veganos e aqueles com intolerância à lactose aguda, alergia ou que preferem não arriscar, existem suplementos de proteína que não são derivados do leite, como o whey vegano. O suplemento é feito de fontes vegetais, como a ervilha, a soja e o arroz.
Outra alternativa é recorrer a outras opções de proteínas. “Soja, lentilha, grão de bico, feijão preto, aveia em flocos, chia, sementes de abóbora, frango, ovo, carne bovina, leite, peixe, iogurte”, elenca a nutricionista.
Eliane ressalta a importância de consultar um nutricionista antes de incorporar o whey ou outro suplemento na dieta. “De acordo com a necessidade do paciente, a gente vai montar um cardápio específico. Por exemplo, de manhã uma papa de aveia, um pão integral, ovos; para um lanche, uma banana com aveia; no almoço acrescentar feijão preto, frango grelhado ou uma carne grelhada, uma salada de lentilha, arroz integral”, conclui.