Quem Disse, Berenice? traz inovação à linha Tô No Glow com lançamentos que celebram a pele iluminada

Novos produtos da Quem Disse, Berenice?, Pó Translúcido e Paleta Multifuncional Tô No Glow proporcionam acabamento radiante e texturas aveludadas.

Novidades brilhantes na Quem Disse, Berenice?.

A marca do Grupo Boticário apresenta dois lançamentos: o Pó Translúcido Tô No Glow e a Paleta Multifuncional Tô No Glow.

Com o viço natural e a aparência saudável da "pele glow" virando tendência global, o novo pó translúcido proporciona efeito glow natural e sofisticado. A fórmula inteligente do produto possui partículas refletoras de luz, proporcionando luminosidade sutil sem comprometer a durabilidade da maquiagem.

Disponível em cinco tonalidades versáteis, o Pó TranslúcidoTô No Glow atende diferentes tipos e tons de pele, trazendo uma proposta acessível.

Paleta Multifuncional é outro lançamento da marca

Outra novidade é a Paleta Multifuncional Tô No Glow, com dois blushes iluminados e dois iluminadores intensos, que podem ser aplicados tanto nos rosto quanto nos olhos.

Com textura aveludada e cores vibrantes, a paleta foi desenvolvida para realçar o brilho natural da pele e intensificar o efeito glow em diferentes ocasiões. A paleta é inspirada na tendência global de valorização da pele radiante.

As novidades já estão disponíveis no e-commerce e lojas físicas de Quem Disse, Berenice?. Além disso, as consumidoras interessadas em explorar as novidades podem agendar o serviço de Menu de Make pelo site de Quem Disse, Berenice? ou na loja física mais próxima, revertendo 100% do valor investido, de R$ 139,90, em produtos à escolha no portfólio da marca.

Serviço:

Pó Translúcido Tô No Glow: tecnologia e efeito natural em sintonia | Preço sugerido: R$85,90

Paleta Multifuncional Tô No Glow: cor, intensidade e luminosidade em um só produto | Preço Sugerido: R$129,90