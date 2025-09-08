Make express: 3 produtos que salvam em dias corridos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com poucos produtos estratégicos é possível criar uma produção rápida, prática e que valoriza a beleza natural sem exigir grandes habilidades

Clique aqui e escute a matéria

Na pressa do dia a dia, nem sempre dá tempo de investir em uma maquiagem completa. Mas isso não significa abrir mão de estar bem arrumada.

Com poucos produtos estratégicos é possível criar uma produção rápida, prática e que valoriza a beleza natural sem exigir grandes habilidades.

A ideia é apostar em itens multifuncionais que entregam resultado imediato e se adaptam a qualquer ocasião, seja para o trabalho, um encontro de última hora ou compromissos inesperados.

1. Base leve ou BB cream

Uniformiza o tom da pele sem pesar, trazendo frescor e viço natural. As versões em creme ou bastão podem ser aplicadas com os dedos, dispensando pincéis.

2. Máscara de cílios

Abre o olhar e garante ar de disposição instantâneo. Em dias corridos, ela sozinha já faz diferença no visual.

3. Lip tint ou batom cremoso

Funciona como toque de cor nos lábios e, se necessário, também como blush nas maçãs do rosto. Um único produto, dois efeitos certeiros.