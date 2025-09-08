Make express: 3 produtos que salvam em dias corridos
Na pressa do dia a dia, nem sempre dá tempo de investir em uma maquiagem completa. Mas isso não significa abrir mão de estar bem arrumada.
Com poucos produtos estratégicos é possível criar uma produção rápida, prática e que valoriza a beleza natural sem exigir grandes habilidades.
A ideia é apostar em itens multifuncionais que entregam resultado imediato e se adaptam a qualquer ocasião, seja para o trabalho, um encontro de última hora ou compromissos inesperados.
1. Base leve ou BB cream
Uniformiza o tom da pele sem pesar, trazendo frescor e viço natural. As versões em creme ou bastão podem ser aplicadas com os dedos, dispensando pincéis.
2. Máscara de cílios
Abre o olhar e garante ar de disposição instantâneo. Em dias corridos, ela sozinha já faz diferença no visual.
3. Lip tint ou batom cremoso
Funciona como toque de cor nos lábios e, se necessário, também como blush nas maçãs do rosto. Um único produto, dois efeitos certeiros.