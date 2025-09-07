Estilo quiet luxury: peças-chave para conquistar o visual sofisticado em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Camisas impecáveis, blazers e bolsas atemporais: conheça as peças que definem o estilo quiet luxury e dominam 2025. Confira os detalhes!

Clique aqui e escute a matéria

O universo da moda em 2025 continua voltado para a elegância discreta do quiet luxury — um estilo que valoriza a sofisticação sem exageros.

Ao contrário das tendências marcadas por logotipos chamativos e estampas ousadas, o conceito aposta em peças minimalistas, tecidos nobres e cortes impecáveis, que transmitem refinamento de forma sutil e atemporal.

Olhos em destaque: 3 delineados criativos que vão bombar em 2026

Maquiagem fresh: 4 tendências que deixam o look leve e sofisticado

3 técnicas de coloração que rejuvenescem sem precisar radicalizar Leia Também

Muito além de seguir modismos passageiros, o quiet luxury propõe um guarda-roupa inteligente, onde cada peça tem função estratégica e pode ser usada em diferentes ocasiões. A ideia é investir em itens de qualidade, que comunicam estilo e poder sem precisar “gritar”.

Se você deseja aderir a essa estética sofisticada e elegante em 2025, confira as peças-chave que não podem faltar no seu armário:

1. Camisa de alfaiataria

A clássica camisa de alfaiataria é indispensável no estilo quiet luxury. Em versões brancas, off-white ou em tons neutros, ela transita facilmente entre looks de trabalho e produções casuais sofisticadas. O segredo está nos tecidos de qualidade e no corte preciso.

2. Blazer estruturado

Peça-chave do visual sofisticado, o blazer estruturado garante imponência e elegância imediata. Aposte em modelagens levemente oversized, que estão em alta, ou em versões mais clássicas. Em cores neutras como preto, bege ou cinza, ele se torna um verdadeiro curinga.

3. Calça fluida

As calças com caimento leve e tecidos nobres são fundamentais no guarda-roupa de quem busca sofisticação sem esforço. Além de alongarem a silhueta, permitem combinações elegantes com camisas, blusas de seda ou até camisetas minimalistas.

4. Vestido minimalista

Os vestidos de cortes retos e detalhes discretos — como decotes sutis ou mangas estruturadas — são um símbolo do quiet luxury. Modelos em cores sóbrias e tecidos premium, como seda e crepe, funcionam tanto para eventos diurnos quanto noturnos.

5. Bolsas atemporais

Nada de logos exagerados: no quiet luxury, as bolsas têm design clean, bom acabamento e cores versáteis. Modelos estruturados em couro liso são os preferidos, pois comunicam elegância sem esforço.

Faça as suas escolhas!

Adotar o estilo quiet luxury em 2025 é investir em qualidade, sofisticação e atemporalidade. Mais do que seguir tendências, trata-se de montar um guarda-roupa que transmite confiança e estilo em qualquer ocasião, sempre com discrição e elegância.

VEJA MAIS: Especialista esclarece dúvidas sobre cuidados com a pele