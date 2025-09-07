Estilo quiet luxury: peças-chave para conquistar o visual sofisticado em 2025
Camisas impecáveis, blazers e bolsas atemporais: conheça as peças que definem o estilo quiet luxury e dominam 2025. Confira os detalhes!
Clique aqui e escute a matéria
O universo da moda em 2025 continua voltado para a elegância discreta do quiet luxury — um estilo que valoriza a sofisticação sem exageros.
Ao contrário das tendências marcadas por logotipos chamativos e estampas ousadas, o conceito aposta em peças minimalistas, tecidos nobres e cortes impecáveis, que transmitem refinamento de forma sutil e atemporal.
Muito além de seguir modismos passageiros, o quiet luxury propõe um guarda-roupa inteligente, onde cada peça tem função estratégica e pode ser usada em diferentes ocasiões. A ideia é investir em itens de qualidade, que comunicam estilo e poder sem precisar “gritar”.
Se você deseja aderir a essa estética sofisticada e elegante em 2025, confira as peças-chave que não podem faltar no seu armário:
1. Camisa de alfaiataria
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A clássica camisa de alfaiataria é indispensável no estilo quiet luxury. Em versões brancas, off-white ou em tons neutros, ela transita facilmente entre looks de trabalho e produções casuais sofisticadas. O segredo está nos tecidos de qualidade e no corte preciso.
2. Blazer estruturado
Peça-chave do visual sofisticado, o blazer estruturado garante imponência e elegância imediata. Aposte em modelagens levemente oversized, que estão em alta, ou em versões mais clássicas. Em cores neutras como preto, bege ou cinza, ele se torna um verdadeiro curinga.
3. Calça fluida
As calças com caimento leve e tecidos nobres são fundamentais no guarda-roupa de quem busca sofisticação sem esforço. Além de alongarem a silhueta, permitem combinações elegantes com camisas, blusas de seda ou até camisetas minimalistas.
4. Vestido minimalista
Os vestidos de cortes retos e detalhes discretos — como decotes sutis ou mangas estruturadas — são um símbolo do quiet luxury. Modelos em cores sóbrias e tecidos premium, como seda e crepe, funcionam tanto para eventos diurnos quanto noturnos.
5. Bolsas atemporais
Nada de logos exagerados: no quiet luxury, as bolsas têm design clean, bom acabamento e cores versáteis. Modelos estruturados em couro liso são os preferidos, pois comunicam elegância sem esforço.
Faça as suas escolhas!
Adotar o estilo quiet luxury em 2025 é investir em qualidade, sofisticação e atemporalidade. Mais do que seguir tendências, trata-se de montar um guarda-roupa que transmite confiança e estilo em qualquer ocasião, sempre com discrição e elegância.
VEJA MAIS: Especialista esclarece dúvidas sobre cuidados com a pele