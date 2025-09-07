3 técnicas de coloração que rejuvenescem sem precisar radicalizar
Coloração que rejuvenesce: conheça métodos que iluminam o cabelo, destacam a beleza natural e mantêm o estilo sem exageros. Confira quais!
Clique aqui e escute a matéria
Mudar o visual não significa, necessariamente, passar por transformações drásticas. Em 2025, a tendência é apostar em colorações que iluminam, valorizam o rosto e rejuvenescem de forma sutil, mantendo a naturalidade dos fios.
Com a técnica certa, é possível dar um up no look sem perder comprimento ou exagerar na cor.
Selecionamos três técnicas de coloração que estão em alta e ajudam a suavizar traços, iluminar a pele e renovar o estilo com delicadeza:
1. Balayage
O efeito degradê feito à mão é perfeito para iluminar os fios de maneira natural. Diferente das mechas tradicionais, a balayage começa mais suave na raiz e se intensifica nas pontas, proporcionando movimento e leveza ao cabelo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ideal para quem quer um resultado moderno e elegante sem contraste exagerado.
2. Ombré Hair Suave
O Ombré Hair, versão mais discreta, mantém a raiz próxima da cor natural, enquanto as pontas recebem tons mais claros de forma gradual.
Essa técnica clareia o visual sem radicalizar, garantindo um efeito natural que ilumina o rosto e traz frescor à aparência.
3. Soft Highlights
As luzes finas espalhadas por todo o cabelo são perfeitas para quem quer refrescar o visual e valorizar o corte.
Elas criam um brilho sutil, rejuvenescendo o look, mas sem alterar drasticamente a cor base dos fios. Essa técnica funciona bem para todos os tipos de cabelo e pode ser adaptada para tons quentes ou frios.
Se transforme!
Coloração não precisa ser sinônimo de radicalização. Com técnicas certas, é possível iluminar, dar movimento e rejuvenescer o visual de forma natural e elegante.
Consultar um profissional ajuda a escolher a melhor opção para cada tipo de cabelo, garantindo resultados sofisticados e personalizados.