fechar
Cabelo | Notícia

3 técnicas de coloração que rejuvenescem sem precisar radicalizar

Coloração que rejuvenesce: conheça métodos que iluminam o cabelo, destacam a beleza natural e mantêm o estilo sem exageros. Confira quais!

Por Daniela de Sá Publicado em 07/09/2025 às 20:30
Produto sendo aplicado no cabelo
Produto sendo aplicado no cabelo - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Mudar o visual não significa, necessariamente, passar por transformações drásticas. Em 2025, a tendência é apostar em colorações que iluminam, valorizam o rosto e rejuvenescem de forma sutil, mantendo a naturalidade dos fios.

Com a técnica certa, é possível dar um up no look sem perder comprimento ou exagerar na cor.

Leia Também

Selecionamos três técnicas de coloração que estão em alta e ajudam a suavizar traços, iluminar a pele e renovar o estilo com delicadeza:

1. Balayage

O efeito degradê feito à mão é perfeito para iluminar os fios de maneira natural. Diferente das mechas tradicionais, a balayage começa mais suave na raiz e se intensifica nas pontas, proporcionando movimento e leveza ao cabelo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ideal para quem quer um resultado moderno e elegante sem contraste exagerado.

2. Ombré Hair Suave

O Ombré Hair, versão mais discreta, mantém a raiz próxima da cor natural, enquanto as pontas recebem tons mais claros de forma gradual.

Essa técnica clareia o visual sem radicalizar, garantindo um efeito natural que ilumina o rosto e traz frescor à aparência.

3. Soft Highlights

As luzes finas espalhadas por todo o cabelo são perfeitas para quem quer refrescar o visual e valorizar o corte.

Elas criam um brilho sutil, rejuvenescendo o look, mas sem alterar drasticamente a cor base dos fios. Essa técnica funciona bem para todos os tipos de cabelo e pode ser adaptada para tons quentes ou frios.

Se transforme!

Coloração não precisa ser sinônimo de radicalização. Com técnicas certas, é possível iluminar, dar movimento e rejuvenescer o visual de forma natural e elegante.

Consultar um profissional ajuda a escolher a melhor opção para cada tipo de cabelo, garantindo resultados sofisticados e personalizados.

VEJA TAMBÉM:5 cortes de cabelo que realçam a beleza e rejuvenescem as mulheres

Leia também

Banho gelado faz bem para a pele? O que a ciência já sabe
pele saudável

Banho gelado faz bem para a pele? O que a ciência já sabe
Cabelo e ciclos hormonais: por que os fios mudam em cada fase da vida
fios saudáveis

Cabelo e ciclos hormonais: por que os fios mudam em cada fase da vida

Compartilhe

Tags