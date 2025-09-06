fechar
Cabelo | Notícia

Tendências de coloração 2025 para quem quer mudar sem radicalizar

Mude o visual sem radicalizar: conheça as principais tendências de coloração 2025, com mechas, tons naturais e toques modernos.

Por Daniela de Sá Publicado em 06/09/2025 às 10:04
Produto sendo aplicado no cabelo
Produto sendo aplicado no cabelo - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Mudar o visual é sempre uma forma de se expressar, mas nem todo mundo quer cortar ou transformar radicalmente o cabelo.

Por isso, em 2025, a tendência é valorizar o natural, trazendo colorações que iluminam, adicionam movimento e atualizam o look de forma sutil. Dos reflexos delicados às nuances quentes, essas cores prometem dar frescor ao cabelo sem perder a sofisticação.

Além disso, a aposta é em técnicas que combinam praticidade e estilo: mechas que se misturam aos fios, tons que combinam com a pele e efeitos multidimensionais que criam profundidade.

Leia Também

Assim, é possível renovar o visual, evidenciar o brilho e a saúde dos fios, e ainda brincar com tendências modernas sem exageros.

Seja para iluminar, aquecer o tom ou adicionar um toque de cor discreto, as opções para 2025 mostram que é totalmente possível mudar sem radicalizar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

1. Mechas suaves e iluminadas

As mechas finas e bem distribuídas continuam em alta, criando movimento e reflexos naturais. Elas iluminam o rosto, dão frescor ao visual e são perfeitas para quem quer renovar a cor sem alterar radicalmente o tom natural dos fios.

2. Balayage natural

A técnica balayage segue firme, mas com versões mais suaves e delicadas em 2025. Ela proporciona transição de cores elegante, sem linhas marcadas, deixando o cabelo moderno, com aparência leve e saudável.

3. Tons quentes sutis

Cores como caramelo, mel e cobre suave chegam com força, especialmente para quem quer aquecer o visual sem grandes mudanças. Esses tons trazem sofisticação, brilho e combinam com diferentes estilos e idades.

4. Loiras multidimensionais

O efeito multidimensional, que mistura tons claros de forma natural, continua a ser tendência. Ele cria profundidade e luminosidade nos fios, perfeito para quem quer clarear sem perder naturalidade.

5. Tons de ruivo

Os tons ruivos suaves, como acobreado, mel e terracota, estão super em alta em 2025. Eles adicionam calor ao visual, iluminam o rosto e trazem sofisticação sem exageros.

Perfeitos para quem quer ousar na cor de forma elegante, os ruivos naturais combinam com diferentes tons de pele e conferem um ar moderno e cheio de personalidade.

VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Veja 5 benefícios da babosa

Leia também

4 fragrâncias nacionais que parecem importadas perfeitas para a primavera
PERFUMES

4 fragrâncias nacionais que parecem importadas perfeitas para a primavera
3 perfumes nacionais, frescos e elegantes para o calor do verão
PERFUMES

3 perfumes nacionais, frescos e elegantes para o calor do verão

Compartilhe

Tags