Cabelo | Notícia

3 cortes de cabelo que rejuvenescem instantaneamente mulheres 50+

Descubra três cortes elegantes que rejuvenescem instantaneamente mulheres 50+, adicionando leveza, estilo e modernidade ao cabelo.

Por Daniela de Sá Publicado em 06/09/2025 às 9:52
No verão, o cabelo loiro necessita de cuidados especiais (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
No verão, o cabelo loiro necessita de cuidados especiais (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - Portal Edicase

A idade não precisa limitar a ousadia na hora de escolher um corte de cabelo. Pelo contrário: certos estilos podem valorizar o rosto, dar leveza e até rejuvenescer o visual.

Selecionamos três cortes modernos e elegantes que funcionam perfeitamente para mulheres a partir dos 50 anos.

1. Blunt bob

O blunt bob, corte reto na altura do queixo ou um pouco abaixo, é moderno e sofisticado. Ele alonga o rosto, deixa o visual mais clean e dá aquele ar jovem sem perder a elegância. Funciona tanto com cabelos lisos quanto levemente ondulados.

2. Shag repaginado

O shag é ideal para quem quer movimento e textura. Com camadas desconectadas e pontas repicadas, ele dá leveza, disfarça sinais de idade no rosto e cria um look despojado, moderno e cheio de personalidade.

3. Franja leve ou cortina

A franja leve ou cortina é um verdadeiro aliado de quem quer suavizar traços e valorizar o olhar. Ela dá frescor ao visual e combina perfeitamente com cortes médios ou longos, mantendo o cabelo moderno e elegante.

Com os cortes certos, é possível manter cabelos sofisticados e ainda ganhar frescor e juventude instantânea. Essas opções mostram que estilo e elegância não têm idade.

