fechar
Beleza | Notícia

Skincare lunar: como as fases da lua influenciam rotinas de beleza

O chamado "skincare lunar" vem ganhando espaço como um ritual que une bem-estar, intuição e beleza, guiando a rotina de autocuidado

Por Bruna Oliveira Publicado em 08/09/2025 às 14:11
Mulher fazendo skincare à noite
Mulher fazendo skincare à noite - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Da mesma forma que a lua influencia as marés e até ciclos biológicos, muitas tradições acreditam que ela também pode ditar o ritmo dos cuidados com a pele.

O chamado “skincare lunar” vem ganhando espaço como um ritual que une bem-estar, intuição e beleza, guiando a rotina de autocuidado conforme as fases lunares.

Mais do que resultados imediatos, a proposta é criar uma conexão simbólica entre pele e natureza, transformando o ato de se cuidar em um momento de sintonia com o cosmos.

Leia Também

Lua Nova: renovação e limpeza profunda

Associada ao recomeço, a Lua Nova é o período ideal para uma “faxina” na pele.

Esfoliações leves, máscaras purificantes e rituais de desintoxicação ajudam a preparar o rosto para receber os próximos cuidados. É como zerar a pele para um novo ciclo.

Reprodução/Pexels
skincare - Reprodução/Pexels

Lua Crescente: nutrição e fortalecimento

Com energia voltada ao crescimento, essa fase inspira cuidados que estimulam a vitalidade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Séruns nutritivos, máscaras de hidratação e ativos que fortalecem a barreira cutânea ganham protagonismo, ajudando a construir uma pele mais resistente.

Lua Cheia: luminosidade e potencialização

É o momento de apostar em rituais que realcem o viço natural. Máscaras iluminadoras, brumas faciais e tratamentos que trazem glow combinam com a energia expansiva da Lua Cheia.

O skincare pode ser visto aqui quase como um ritual de celebração.

Lua Minguante: descanso e reparação

Hora de desacelerar e priorizar produtos calmantes e regeneradores. Cremes noturnos, ativos reparadores e fórmulas suaves ajudam a recuperar a pele de agressões externas.

Essa fase favorece o recolhimento, refletindo também nos cuidados faciais.

Mais do que estética, um ritual

Seguir o skincare lunar não é apenas sobre ativos ou resultados imediatos, mas sobre criar uma rotina simbólica de conexão e autocuidado.

Cada fase se torna um convite para observar o próprio corpo e respeitar seus ritmos, trazendo à beleza um significado mais amplo e pessoal.

Leia também

4 óleos vegetais poderosos para cabelos cacheados
Beleza

4 óleos vegetais poderosos para cabelos cacheados
5 sinais que provam que você é mais bonito do que acredita
Comportamento

5 sinais que provam que você é mais bonito do que acredita

Compartilhe

Tags