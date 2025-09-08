Skincare lunar: como as fases da lua influenciam rotinas de beleza
O chamado "skincare lunar" vem ganhando espaço como um ritual que une bem-estar, intuição e beleza, guiando a rotina de autocuidado
Da mesma forma que a lua influencia as marés e até ciclos biológicos, muitas tradições acreditam que ela também pode ditar o ritmo dos cuidados com a pele.
Mais do que resultados imediatos, a proposta é criar uma conexão simbólica entre pele e natureza, transformando o ato de se cuidar em um momento de sintonia com o cosmos.
Lua Nova: renovação e limpeza profunda
Associada ao recomeço, a Lua Nova é o período ideal para uma “faxina” na pele.
Esfoliações leves, máscaras purificantes e rituais de desintoxicação ajudam a preparar o rosto para receber os próximos cuidados. É como zerar a pele para um novo ciclo.
Lua Crescente: nutrição e fortalecimento
Com energia voltada ao crescimento, essa fase inspira cuidados que estimulam a vitalidade.
Séruns nutritivos, máscaras de hidratação e ativos que fortalecem a barreira cutânea ganham protagonismo, ajudando a construir uma pele mais resistente.
Lua Cheia: luminosidade e potencialização
É o momento de apostar em rituais que realcem o viço natural. Máscaras iluminadoras, brumas faciais e tratamentos que trazem glow combinam com a energia expansiva da Lua Cheia.
O skincare pode ser visto aqui quase como um ritual de celebração.
Lua Minguante: descanso e reparação
Hora de desacelerar e priorizar produtos calmantes e regeneradores. Cremes noturnos, ativos reparadores e fórmulas suaves ajudam a recuperar a pele de agressões externas.
Essa fase favorece o recolhimento, refletindo também nos cuidados faciais.
Mais do que estética, um ritual
Seguir o skincare lunar não é apenas sobre ativos ou resultados imediatos, mas sobre criar uma rotina simbólica de conexão e autocuidado.
Cada fase se torna um convite para observar o próprio corpo e respeitar seus ritmos, trazendo à beleza um significado mais amplo e pessoal.