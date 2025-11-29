Inteligência artificial e o futuro do cuidado: SJCC reúne lideranças da Saúde no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento no SJCC reúne gestores, médicos e especialistas para discutir aplicações reais, limites e potencial da inteligência artificial na saúde

No dia 3 de dezembro, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) realiza o evento IA: o futuro do cuidar é humano, no Auditório Graça Araújo, na sede da empresa, localizada em Santo Amaro, área central do Recife. A iniciativa se soma ao movimento da coluna Saúde e Bem-Estar, comandada pela jornalista Cinthya Leite. Nos últimos anos, o trabalho tem ampliado o diálogo com o público em geral e especializado para fortalecer espaços de informação e debate qualificado, como um hub de comunicação e educação em saúde, com conteúdos multiplataforma.

Como palestrantes, participarão da discussão a secretária de saúde do Recife, Luciana Albuquerque; a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti; o endocrinologista Luciano Albuquerque, editor do Afya Endocrinopapers e preceptor da Residência em Endocrinologia do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); e o médico clínico Marcus Villander,diretor científico da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica e preceptor da Residência em Clínica Médica do Real Hospital Português (RHP).

Curadoria, apresentação e mediação são de Cinthya Leite, que é mestre em Saúde da Comunicação Humana pela UFPE. - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

O encontro propõe analisar como a inteligência artificial está sendo incorporada à saúde pública e privada, o que já funciona, o que ainda está em teste e quais desafios regulatórios, éticos e operacionais precisam ser enfrentados. A curadoria, apresentação e mediação são de Cinthya Leite, que é mestre em Saúde da Comunicação Humana pela UFPE.

Na gestão pública, Recife e Pernambuco apresentam iniciativas apoiadas por algoritmos, ferramentas para organizar fluxos e sistemas voltados à melhoria do acesso. Para as secretários, o foco permanece no impacto concreto na vida das pessoas.

No cuidado assistencial, o endocrinologista Luciano Albuquerque mostrará o que já é real na aplicação da IA na saúde, com apoio à decisão clínica, análise de imagens, triagem, predição, otimização de fluxos e educação médica.

A ideia é trazer clareza, contexto e visão crítica para quem trabalha no ecossistema de saúde (de profissionais a gestores e estudantes) de forma objetiva, didática e conectada à prática.

A perspectiva do cuidado contínuo será o mote da palestra de Marcus Villander, que destacará como a IA pode ajudar a preservar o olhar clínico ao assumir tarefas mecânicas e deixar o médico livre para o que nenhuma máquina entrega: relação, contexto e trajetória do paciente.

A proposta é trazer o contraste entre duas forças: o olhar do médico clínico e as possibilidades reais da inteligência artificial na prática médica cotidiana. Villander argumentará que o cuidado é construído na observação longitudinal, na paciência, no vínculo e na escuta.

Com a presença de gestores públicos, especialistas e profissionais que atuam diretamente no cuidado, o evento consolida um espaço de troca estratégica sobre os rumos da saúde.

A realização reforça o compromisso do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) em promover debates qualificados sobre temas essenciais para a sociedade, ao ampliar conexões entre conhecimento, prática e serviço público.

Ao integrar múltiplas perspectivas em um mesmo palco, o encontro busca contribuir para decisões mais informadas e para uma visão de futuro alinhada às necessidades reais da população.

Como participar

A inscrição é gratuita, mediante cadastro via WhatsApp: 81 99174-8593. As vagas são limitadas.