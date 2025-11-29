fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Inteligência artificial e o futuro do cuidado: SJCC reúne lideranças da Saúde no Recife

Evento no SJCC reúne gestores, médicos e especialistas para discutir aplicações reais, limites e potencial da inteligência artificial na saúde

Por JC Publicado em 29/11/2025 às 21:28 | Atualizado em 29/11/2025 às 21:55
Zilda Cavalcanti, Marcus Villander, Luciana Albuquerque e Luciano Albuquerque participam de evento no SJCC
Zilda Cavalcanti, Marcus Villander, Luciana Albuquerque e Luciano Albuquerque participam de evento no SJCC - REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

No dia 3 de dezembro, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) realiza o evento IA: o futuro do cuidar é humano, no Auditório Graça Araújo, na sede da empresa, localizada em Santo Amaro, área central do Recife. A iniciativa se soma ao movimento da coluna Saúde e Bem-Estar, comandada pela jornalista Cinthya Leite. Nos últimos anos, o trabalho tem ampliado o diálogo com o público em geral e especializado para fortalecer espaços de informação e debate qualificado, como um hub de comunicação e educação em saúde, com conteúdos multiplataforma. 

Como palestrantes, participarão da discussão a secretária de saúde do Recife, Luciana Albuquerque; a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti; o endocrinologista Luciano Albuquerque, editor do Afya Endocrinopapers e preceptor da Residência em Endocrinologia do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); e o médico clínico Marcus Villander,diretor científico da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica e preceptor da Residência em Clínica Médica do Real Hospital Português (RHP). 

RENATO RAMOS/JC IMAGEM
Curadoria, apresentação e mediação são de Cinthya Leite, que é mestre em Saúde da Comunicação Humana pela UFPE. - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

O encontro propõe analisar como a inteligência artificial está sendo incorporada à saúde pública e privada, o que já funciona, o que ainda está em teste e quais desafios regulatórios, éticos e operacionais precisam ser enfrentados. A curadoria, apresentação e mediação são de Cinthya Leite, que é mestre em Saúde da Comunicação Humana pela UFPE.

Na gestão pública, Recife e Pernambuco apresentam iniciativas apoiadas por algoritmos, ferramentas para organizar fluxos e sistemas voltados à melhoria do acesso. Para as secretários, o foco permanece no impacto concreto na vida das pessoas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No cuidado assistencial, o endocrinologista Luciano Albuquerque mostrará o que já é real na aplicação da IA na saúde, com apoio à decisão clínica, análise de imagens, triagem, predição, otimização de fluxos e educação médica. 

A ideia é trazer clareza, contexto e visão crítica para quem trabalha no ecossistema de saúde (de profissionais a gestores e estudantes) de forma objetiva, didática e conectada à prática.

A perspectiva do cuidado contínuo será o mote da palestra de Marcus Villander, que destacará como a IA pode ajudar a preservar o olhar clínico ao assumir tarefas mecânicas e deixar o médico livre para o que nenhuma máquina entrega: relação, contexto e trajetória do paciente.

A proposta é trazer o contraste entre duas forças: o olhar do médico clínico e as possibilidades reais da inteligência artificial na prática médica cotidiana. Villander argumentará que o cuidado é construído na observação longitudinal, na paciência, no vínculo e na escuta.

Com a presença de gestores públicos, especialistas e profissionais que atuam diretamente no cuidado, o evento consolida um espaço de troca estratégica sobre os rumos da saúde. 

A realização reforça o compromisso do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) em promover debates qualificados sobre temas essenciais para a sociedade, ao ampliar conexões entre conhecimento, prática e serviço público.

Ao integrar múltiplas perspectivas em um mesmo palco, o encontro busca contribuir para decisões mais informadas e para uma visão de futuro alinhada às necessidades reais da população.

Como participar

A inscrição é gratuita, mediante cadastro via WhatsApp: 81 99174-8593. As vagas são limitadas.

Leia também

Clínica promove encontro e discute impacto da genética na medicina personalizada em painel nesta quinta-feira (27)
Painel Científico

Clínica promove encontro e discute impacto da genética na medicina personalizada em painel nesta quinta-feira (27)
Vivendo o momento da virada regulatória da Inteligência Artificial
opinião

Vivendo o momento da virada regulatória da Inteligência Artificial

Compartilhe

Tags