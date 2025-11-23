fechar
Perfume | Notícia

4 perfumes elegantes do Boticário superiores a importados de luxo para arrasar

Confira os perfumes do Boticário que superam importados caros e garantem presença marcante, sofisticação e desempenho impecável para qualquer ocasião!

Por Eduarda Barreto Publicado em 23/11/2025 às 8:02
Imagem de perfume "L'eau Lily Soleil", do Boticário.
Imagem de perfume "L'eau Lily Soleil", do Boticário. - Divulgação/O Boticário

Encontrar um perfume realmente elegante, daquele que chama atenção pela sofisticação e deixa rastro sem esforço, nem sempre exige investir em fragrâncias internacionais caríssimas.

A perfumaria do Boticário evoluiu para um nível que, hoje, rivaliza facilmente com fragrâncias internacionais de marcas prestigiadas e, em muitos casos, supera muitas delas.

Por isso, reunimos 4 perfumes do Boticário que conseguem ser superiores a muitos importados caros, entregando estilo, personalidade e impacto para qualquer ocasião.

4 perfumes do Boticário que são melhores que importados de luxo

1. Lily Soleil

O Lily Soleil é um daqueles perfumes que traduzem elegância desde as primeiras notas. Ele traz o clássico DNA floral da linha Lily, mas com uma aura mais ensolarada, moderna e vibrante, inspirado na energia quente e dourada da luz do sol.

Apesar do toque radiante, o perfume não perde profundidade. Ele possui uma construção premium, com qualidade olfativa que lembra florais sofisticados franceses.

A fixação é excelente, permanecendo firme ao longo de todo o dia sem perder intensidade. Além disso, apresenta uma evolução complexa, revelando camadas que transmitem a sensação de fragrância “cara”, bem trabalhada e impecavelmente refinada.

Melhores ocasiões para arrasar: Almoços elegantes, dias especiais, encontros diurnos, eventos ao ar livre e ambientes que pedem classe com leveza.

  • Volume: 75ml.
  • Preço: R$ 164,90.

2. Accordes

Accordes é um verdadeiro clássico da perfumaria nacional. Com perfil floral elegante e toques suaves de frutas e madeiras, ele transmite imediatamente uma sensação de sofisticação limpa, equilibrada e extremamente feminina.

É um perfume que evolui com naturalidade e que não precisa gritar para ser notado. Seu encanto está justamente na harmonia de suas notas e na sensação de refinamento contínuo.

Sua projeção é equilibrada, marcante na medida certa, garantindo presença sem exageros. O aroma é extremamente versátil, perfeito para mulheres que buscam uma elegância diária discreta, refinada e sempre alinhada.

Melhores ocasiões para arrasar: Reuniões profissionais, encontros formais, eventos familiares e momentos em que você quer transmitir maturidade e classe.

  • Volume: 80ml.
  • Preço: R$ 229,90.

3. Boticollection Anni

O Anni é um dos florais mais queridos do Boticário, conhecido pelo seu equilíbrio entre delicadeza e presença e um cheiro romântico, limpo e muito feminino.

O toque floral adocicado, combinado com notas transparentes e leves, dá ao Anni um estilo clássico e extremamente agradável, perfeito para quem ama perfumes que encantam pela suavidade.

O perfume é delicado, mas possui uma assinatura marcante que permanece na pele ao longo do dia. Ele entrega uma sensação de fragrância elegante e equilibrada, sem o peso característico de perfumes muito intensos ou caros.

Melhores ocasiões para arrasar: Dia a dia elegante, ambientes de trabalho, encontros casuais, passeios e compromissos leves em que você quer transmitir charme sem esforço.

  • Volume: 100ml.
  • Preço: R$ 164,90.

4. Linda Irresistível

Entre as versões da linha Linda, o Linda Irresistível é o mais sofisticado e com maior cara de perfume importado contemporâneo. Ele combina flores modernas com frutas luminosas e um fundo levemente adocicado e envolvente.

Sua fixação é excelente, acompanhada de uma projeção marcante nos primeiros momentos, que chama atenção sem exageros.

É uma fragrância moderna, versátil e cheia de personalidade, perfeita para quem busca elegância com um toque atual.

Melhores ocasiões para arrasar: Festas, jantares, aniversários, encontros noturnos, eventos especiais e momentos em que você quer chamar atenção com bom gosto.

  • Volume: 100ml.
  • Preço: R$ 199,90.

