Especial de Beleza Fatal ganha data de estreia no streaming; saiba quando!
Os fãs de Beleza Fatal já podem comemorar! A HBO Max confirmou a data de estreia do aguardado “Especial Beleza Fatal”, que reunirá o elenco principal e a equipe criativa da primeira novela nacional e original da plataforma. O episódio único, que promete mergulhar nos bastidores e nos momentos mais icônicos da trama, chega ao catálogo do streaming no dia 15 de dezembro.
O teaser do especial divulgado pela plataforma mostra nomes como Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Julia Stockler, Caio Blat, Herson Capri, Marcelo Serrado e Murilo Rosa revivendo a atmosfera da trama.
Grande parte do especial da novela foi gravada na emblemática Mansão Argento — cenário luxuoso que se tornou uma marca registrada da saga de vingança e do império de beleza “Lolaland” de Lola (Camila Pitanga). O formato documental terá os atores e atrizes comentando cenas que viralizaram, compartilhando histórias de bastidores inéditas e relembrando com humor e emoção a experiência de gravar um novelão com a dinâmica do streaming.
Além do reencontro do elenco, o especial dará voz aos responsáveis pela criação do sucesso. Estarão presentes o criador e roteirista Raphael Montes e a diretora geral Maria de Médicis, com a supervisão de Silvio de Abreu.
