Moderninha? Globo quer colocar microdramas em ‘fila de novelas’
A Globo está realmente pensando em colocar os microdramas na fila tradicional de novelas. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.
Para adaptar a telenovela à atual realidade, a emissora carioca quer investir mais em microdramas, de 40 ou 50 capítulos, incessantemente, para criar hábito nos telespectadores.
Segundo o colunista, a Globo está projetando oito microdramas e chamando autores, inclusive com passagens em outras emissoras, justamente para reforçar a nova aposta da emissora. Algo que vai exigir diversificações de profissionais nos mais diferentes setores.
Na última terça-feira (25), a emissora lançou Tudo Por Uma Segunda Chance. A novela vertical tem Jade Picon como a vilã Soraia e Daniel Rangel fazendo o mocinho.
