Moderninha? Globo quer colocar microdramas em ‘fila de novelas’

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/11/2025 às 7:06
A Globo está realmente pensando em colocar os microdramas na fila tradicional de novelas. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Para adaptar a telenovela à atual realidade, a emissora carioca quer investir mais em microdramas, de 40 ou 50 capítulos, incessantemente, para criar hábito nos telespectadores.

Segundo o colunista, a Globo está projetando oito microdramas e chamando autores, inclusive com passagens em outras emissoras, justamente para reforçar a nova aposta da emissora. Algo que vai exigir diversificações de profissionais nos mais diferentes setores.

Na última terça-feira (25), a emissora lançou Tudo Por Uma Segunda Chance. A novela vertical tem Jade Picon como a vilã Soraia e Daniel Rangel fazendo o mocinho.

