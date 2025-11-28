Repórter da Globo não se cala e desabafa sobre episódio polêmico com torcedores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Duda Dalponte, repórter, fez um longo desabafo nas redes sociais, após ter o seu cabelo puxado por torcedores, em uma entrada ao vivo no jornal Hoje,na Globo. Ela estava cobrindo a agitação dos torcedores para o jogo do Flamengo e Atlético Mineiro.

“O que aconteceu foi uma agressão.”Normalmente, essas coberturas com torcida são bem cansativas, mas hoje foi ainda mais por conta do episódio que aconteceu”, desabafou.

“Estava entrando ao vivo para a Globo e puxaram meu cabelo. Na primeira vez, eu achei que tinha sido sem querer. Às vezes tem empurra-empurra, muvuca, o que é normal”, explicou.

Duda contou que percebeu que o movimento foi proposital. “Na segunda, eu vi que foi proposital. E, na terceira, eu virei pra tentar entender o que estava acontecendo e tentar achar quem estava fazendo aquilo”, disparou.

“Foi uma situação lamentável. Fiquei muito triste por ter vivido isso e por isso ainda acontecer. Espero que não se repita mais e que sirva de aprendizado para essas pessoas que faltam com respeito com jornalistas que estão na rua trabalhando, principalmente com mulheres. Que se toquem de alguma forma”, disparou.