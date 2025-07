Como manter a pele saudável e hidratada no inverno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a queda de temperatura, manter a hidratação da pele exige mais do que cremes: envolve rotina, escolha de ativos certos e atenção a cada região

Com a chegada dos dias frios, a pele costuma sofrer os efeitos do tempo seco, da redução na ingestão de água e, principalmente, dos banhos quentes e demorados. A combinação desses fatores leva ao ressecamento, perda de viço, descamação e, em casos mais intensos, até rachaduras e coceiras.

Isso vale tanto para o corpo quanto para regiões mais sensíveis, como mãos, lábios e pés — que precisam de atenção redobrada no inverno. Por isso, ajustar a rotina de cuidados à nova estação não é apenas uma questão estética, mas de saúde da pele.

Ativos como ácido hialurônico, manteiga de karité, óleos vegetais e vitamina E são aliados importantes na reposição da umidade e na proteção da barreira cutânea. A escolha de texturas também importa: produtos em gel, loções e séruns podem oferecer sensações diferentes, mas todos devem garantir nutrição eficaz e duradoura.

Para ajudar nessa adaptação, listamos opções de hidratantes corporais, cremes para mãos e pés e hidratantes labiais que podem ser incorporados à rotina de forma prática — com variações para diferentes tipos de pele, gostos e bolsos.

Hidratantes corporais com fórmulas ricas e sensoriais variados

Para combater o ressecamento do corpo, a recomendação é apostar em produtos com maior concentração de agentes umectantes e emolientes, que ajudam a reter a umidade natural da pele. A manteiga de karité aparece como destaque em diversas fórmulas, como na Loção Corporal Karité Rich da L’Occitane en Provence (R$ 249,00), que oferece até 48 horas de hidratação com textura encorpada.

A Granado traz a Manteiga Corporal Chá Branco (R$ 71,00), com manteigas vegetais e vitamina E, enquanto a Eudora apresenta o Hidratante Instance Baunilha (R$ 43,90), com 96% de ingredientes naturais. Já o Óleo em Creme Copaíba & Andiroba (R$ 69,00) aposta em uma fragrância floral musk e ação regeneradora para peles mais exigentes.

Mãos precisam de proteção reforçada e textura leve

As mãos, constantemente expostas ao frio e à água, tendem a ressecar com facilidade. O mercado oferece opções com rápida absorção e efeito protetor duradouro. O Creme Hidratante para Mãos FPS 60 da Ollie (R$ 59,00) combina proteção solar com ativos como niacinamida e manteiga de karité, enquanto a Avatim propõe a Emulsão Suavizante Amora Silvestre (R$ 22,00) para uso diário e toque seco.

Outras opções incluem o Sérum para as Mãos Gigi Lazuli (R$ 69,00), com ácido hialurônico e vitaminas, e o tradicional Creme para as Mãos Granado Pink (R$ 40,00), formulado com óleos naturais e manteiga de tucumã. A Eudora também oferece uma alternativa acessível com o Creme Instance Frutas Vermelhas (R$ 19,99), vegano e com glicerina vegetal.

Lábios também merecem cuidados intensivos

A pele dos lábios é uma das mais afetadas pelo frio. Para evitar rachaduras, descamações e desconforto, é importante usar hidratantes labiais com ação prolongada. O Carmed Ácido Hialurônico (R$ 24,90) da Cimed é uma opção com efeito volumizador e sem parabenos. A L’Occitane en Provence traz o Bálsamo Labial Karité Rich (R$ 79,90), com 10% de manteiga de karité.

Entre as alternativas nacionais, o Hidra Lábios Boca Rosa (R$ 49,90) aposta em textura leve e acabamento translúcido, enquanto o Hidra Balm Vinho Niina Secrets da Eudora (R$ 39,99) une cor e tratamento com duração de até 48h. A Granado oferece o Balm Labial de Guaraná (R$ 42,00), com ceras vegetais, óleos e manteigas nutritivas.

Soluções específicas e multifuncionais para pele sensível

Para quem sofre com vermelhidão, sensibilidade ou ressecamento severo, algumas marcas apresentam fórmulas específicas. A Simple Organic, por exemplo, indica o Hidratante Multifuncional (R$ 129,00) e a Solução Poliglutâmico (R$ 129,00) para peles reativas. Já o Bio-Oil Gel para Pele Extra Seca (R$ 55,90) atua com 84% de óleos e manteigas, sendo eficaz contra aspereza e coceiras.

Outro destaque da marca é o Body Lotion (R$ 55,90), com textura leve e 60% de ingredientes nutritivos. Ambos são livres de fragrâncias e não comedogênicos. Há ainda o Acelerador de Hidratação da Simple Organic (R$ 89,00), que pode ser combinado com outros produtos para intensificar a ação hidratante.