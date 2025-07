Cuidados com os cabelos no inverno: como proteger os fios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clima frio e seco, combinado com banhos quentes e o uso frequente do secador, pode deixar os fios sem vida, opacos e até provocar quebra e frizz

Quando as temperaturas caem, não é só a pele que sofre com o ressecamento — os cabelos também ficam mais vulneráveis nesta época do ano.

Por isso, adotar uma rotina de cuidados específicos no inverno é essencial para manter a saúde e a beleza dos cabelos. A seguir, veja como proteger seus fios durante a estação mais fria do ano.

1. Intensifique a hidratação



O ar seco do inverno retira água dos fios, deixando-os ressecados e ásperos.

Por isso, aposte em máscaras de hidratação semanais, ricas em óleos e manteigas vegetais, para repor a umidade e nutrir profundamente.

2. Evite lavar com água muito quente



A água quente remove a oleosidade natural que protege os fios e o couro cabeludo. Prefira a água morna e finalize o enxágue com um jato frio, que ajuda a selar as cutículas e dá mais brilho.

3. Use secador com moderação e proteção térmica



No inverno, é comum usar mais o secador, mas o calor excessivo pode danificar ainda mais os fios.

Sempre aplique um protetor térmico antes e mantenha o aparelho a pelo menos 15 cm de distância do cabelo.

4. Proteja do vento e do frio extremo



Toucas e lenços ajudam a proteger os cabelos das mudanças bruscas de temperatura e do vento gelado, que podem abrir as cutículas e favorecer o frizz.

Só evite materiais que causem atrito excessivo, como alguns tecidos sintéticos.

5. Mantenha o corte em dia



Cortar as pontas a cada dois ou três meses evita o aspecto espigado e previne as pontas duplas, muito comuns nessa época por causa do ressecamento.

Mais atenção no inverno faz diferença o ano todo



Com pequenas mudanças nos hábitos, é possível atravessar o inverno com fios mais saudáveis, macios e brilhantes.

Vale lembrar que esse cuidado reforçado agora também deixa os cabelos mais fortes para encarar o verão, quando o sol e o calor trazem outros desafios.