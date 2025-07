FIG 2025: interdição da "Rua Rosa" gera protesto da comunidade LGBTQIAPN+ em Garanhuns; Prefeitura nega discriminação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Um embate entre movimentos LGBTQIAPN+ e a Prefeitura de Garanhuns tem protagonizado as vésperas do Festival de Inverno (FIG). Grupos apontam a decisão do poder municipal de instalar banheiros químicos e fechar a Rua Rosa, culturalmente ocupada pela comunidade, como uma tentativa de silenciamento e exclusão desse público.

Representatividade da Rua Rosa para o público LGBTQIAPN+ do FIG

A Rua da Prosperidade, localizada no bairro de São José, em Garanhuns, é popularmente conhecida por outros nomes: Rua Rosa ou Rua Colorida. Os apelidos são decorrentes do histórico cultural do trecho, tido como ponto de encontro, abrigo e apoio pelo público LGBTQIAPN+ do Festival de Inverno (FIG).

Tal foi a surpresa quando a Prefeitura de Garanhuns tomou a decisão de interditar o acesso da rua ao principal polo do evento na edição de 2025. Onde comerciantes costumavam estabelecer-se para atender ao público do evento, deverão ser instalados banheiros químicos.

Movimentos solicitam que medida seja revogada

Em ofício encaminhado ao prefeito Sivaldo Albino (PSB), o representante da Associação Militância Cores da Resistência, Jorge Noronha, defendeu que o público LGBTQIAPN+ “tem um peso enorme no sucesso do FIG, tanto pela participação massiva, quanto pela grande parcela de turistas que fomentam nossa economia ano após ano e não deixam de passar por ali”.

Jorge reforça que a Rua Rosa é um ponto em que comerciantes trabalham há mais de duas décadas, além de rota alternativa de entrada e saída para o Festival. O ofício contém, ainda, a solicitação de que a via seja desbloqueada “sem que sejam implantados ali, banheiros químicos ou quaisquer elementos que dificultem o trânsito de pessoas”.

Prefeitura de Garanhuns nega acusações de homofobia

Em nota, a prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Cultura, afirma que as mudanças na 33° edição do FIG são exclusivamente por questões de infraestrutura e logística, “com o objetivo de garantir mais comodidade, segurança e bem-estar ao público presente”.

Aproveitou, ainda, para manifestar que não há “qualquer tipo de ato discriminatório ou direcionamento excludente ao público LGBTQIAPN+”, bem como “respeito, a inclusão e a valorização da diversidade seguem sendo princípios fundamentais nas ações e políticas públicas municipais”.

Confira a nota da Prefeitura de Garanhuns na íntegra:

Nota oficial - Fechamento da Rua da Prosperidade durante o 33º Festival de Inverno de Garanhuns

A Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria de Cultura, vem a público informar sobre o verdadeiro motivo para o fechamento da Rua da Prosperidade, localizada nas proximidades da Praça Mestre Dominguinhos, durante o 33º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG). A medida foi adotada exclusivamente por razões de infraestrutura e logística, atendendo a uma antiga reinvindicação do público, com o objetivo de garantir mais comodidade, segurança e bem-estar ao público presente.

Desta forma, será possível ampliar o espaço de circulação e possibilitar a instalação de novos módulos de banheiros químicos em pontos estratégicos, diminuindo a distância destes do público na Praça. Vale ressaltar que a Prefeitura autorizou a retirada de barracas de alimentação e bebidas que anteriormente ficavam posicionadas em frente à referida via, liberando assim mais área para a movimentação do público nas noites de shows.

É importante destacar que o FIG é, historicamente, um evento plural, diverso e acolhedor. A Prefeitura de Garanhuns e a Secretaria de Cultura reiteram que não há, nesta medida, qualquer tipo de ato discriminatório ou direcionamento excludente ao público LGBTQIAPN+, ou a qualquer outro grupo. Pelo contrário: o respeito, a inclusão e a valorização da diversidade seguem sendo princípios fundamentais nas ações e políticas públicas municipais, refletindo o compromisso com um festival que pertence a todos.

Comunidade manifesta insatisfação à nota da prefeitura

O perfil @salvearuarosa, criado no Instagram para dar visibilidade ao caso, publicou um vídeo do público divertindo-se pacificamente na Rua Rosa em outra edição do evento. A legenda da publicação acusa a prefeitura de praticar “higienização social” com a medida, e não melhorar a segurança local, como diz a nota.

Em publicação via story, o perfil da Associação Militância Cores da Resistência, que enviou o ofício à prefeitura, afirma que não houve espaço para diálogo e que suas reivindicações foram ignoradas.

Associação Mil Cores da Resistência responde à nota da Prefeitura de Garanhuns - Reprodução/ Instagram @milcoresdaresistencia

Até o momento da publicação desta matéria, a decisão de fechamento da Rua Rosa permanece de pé.

Saiba como acessar o JC Premium