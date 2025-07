Governo confirma segunda edição do festival Pernambuco Meu País em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe, confirmou a realização da segunda edição do festival Pernambuco Meu País em 2025.

Até o momento, porém, ainda não foram divulgadas as datas nem os municípios que integrarão a programação. De acordo com a comunicação da gestão, a programação será lançada nesta sexta-feira (11).

A ausência de informações vinha gerando questionamentos por parte de moradores de cidades que aguardam o evento, já que a proposta inicial do festival também incluía o estímulo ao turismo interno, em uma espécie de "circuito do frio".

Segundo apuração da reportagem, entre as cidades que devem receber o festival em 2025 estão Salgueiro, Buíque, Serra Negra, Pesqueira, Gravatá, Arcoverde e Caruaru.

A gestão estadual informou que as novidades serão divulgadas nas redes sociais oficiais.

Pernambuco Meu País

Em 2024, a primeira edição do Pernambuco Meu País foi realizada entre 12 de julho e 1º de setembro, contemplando oito municípios:

Taquaritinga do Norte

Bezerros/Serra Negra

Gravatá

Pesqueira

Caruaru

Triunfo

Arcoverde

Buíque

O festival surgiu após um impasse com a Prefeitura de Garanhuns sobre a realização do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) em 2024, quando o município decidiu promover o evento de forma independente.

Diante da situação, o Governo do Estado buscou uma nova estratégia para aplicar os R$ 25 milhões que tradicionalmente eram destinados ao FIG. Os recursos foram distribuídos entre oito municípios por meio do Pernambuco Meu País.

Circuito do frio

Desde o início da gestão, a governadora Raquel Lyra já manifestava o desejo de retomar um "circuito do frio", modelo que o Estado chegou a implementar na gestão de Jarbas Vasconcelos (1999-2006), incluindo cidades como Taquaritinga do Norte, Gravatá, Pesqueira e Garanhuns.

O "circuito do frio" foi descontinuado durante o governo Eduardo Campos (PSB), embora o Estado tenha continuado a apoiar iniciativas culturais descentralizadas em diversos municípios no período.

Pernambuco Meu País

Em 2024, a primeira edição do Pernambuco Meu País foi realizada entre 12 de julho e 1º de setembro, contemplando oito municípios: