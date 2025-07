Eudora lança Club 6 Spotlight, nova fragrância masculina em edição limitada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Linha mais vendida da marca ganha versão com oud dourado e combinação de notas que reforçam contraste entre frescor e intensidade

A Eudora, marca do Grupo Boticário, anunciou o lançamento de Club 6 Spotlight, a primeira fragrância masculina em edição limitada da linha Club 6. Com foco em homens que buscam se destacar, o lançamento amplia o portfólio da marca, que já conta com sete versões da linha considerada a mais vendida da perfumaria masculina da empresa.

A nova criação aposta na combinação do exclusivo acorde Gold Oud com notas de especiarias frias e ingredientes amadeirados, buscando atrair um público que valoriza estilo próprio, intensidade e sofisticação. A novidade reforça a proposta da linha Club 6 de oferecer fragrâncias com forte apelo olfativo e identidade marcante.

“A família olfativa de Orientais tem ganhado cada vez mais relevância na perfumaria masculina e Club 6 é marca pioneira neste olfativo há anos, com inovações autênticas, sofisticadas e intensas. Em Club 6 Spotlight trouxemos esta assinatura e reforçamos ainda mais o contraste de frescor e intensidade em uma criação marcante para homens que gostam de se destacar“, afirmou Patricia Angelucci, diretora de Categoria Perfumaria Masculina da Eudora.

Fragrância traz oud com âmbar e especiarias frias

Club 6 Spotlight - DIVULGAÇÃO/ EUDORA

A criação de Club 6 Spotlight combina baunilha sensual e sândalo cremoso com o acorde Gold Oud, definido pela marca como uma fusão entre o oud misterioso e o calor do âmbar dourado. A fragrância é descrita como oriental especiada, com perfil intenso e voltado para ocasiões noturnas.

As notas de saída incluem artemísia, cardamomo, juniper e maçã verde. No corpo, aparecem ameixa, gerânio, folha de violeta e canela. Já no fundo, estão presentes baunilha, benjoim, sândalo e o acorde exclusivo.

Linha Club 6 reúne versões voltadas para diferentes estilos

Com a chegada de Spotlight, a linha Club 6 passa a contar com sete versões. Cada uma é associada a perfis distintos de público e a composições olfativas variadas. São elas:

Club 6 Regular (Fougère Amadeirado) : voltado para o homem de personalidade única que vive com estilo.

: voltado para o homem de personalidade única que vive com estilo. Club 6 Intenso (Oriental Amadeirado) : destaca a sofisticação com o exclusivo Cedar Collection, feito com cedros de três regiões do mundo.

: destaca a sofisticação com o exclusivo Cedar Collection, feito com cedros de três regiões do mundo. Club 6 Voyage (Oriental Amadeirado) : traz notas de rum, chocolate e café, voltado para experiências únicas.

: traz notas de rum, chocolate e café, voltado para experiências únicas. Club 6 Exclusive (Oriental Amadeirado) : inspirado no universo do whisky, com o acorde Single Malt.

: inspirado no universo do whisky, com o acorde Single Malt. Club 6 Cassino (Oriental Especiado) : para o homem confiante que toma decisões com firmeza.

: para o homem confiante que toma decisões com firmeza. Club 6 Fever (Oriental Ambarado) : com o exclusivo Gold Tequila, aposta em um perfil vibrante e noturno.

: com o exclusivo Gold Tequila, aposta em um perfil vibrante e noturno. Club 6 Spotlight (Oriental Especiado): edição limitada com destaque para oud e âmbar.

“A linha Club 6 oferece fragrâncias que traduzem esse perfil - um homem jovem, que valoriza estilo, autenticidade e experiências exclusivas”, afirmou Angelucci.

Loção corporal completa linha de cuidados

Além da colônia, a Eudora também lançou a Loção Hidratante Desodorante Corporal Club 6 (200ml), ao preço de R$ 49,99. O produto possui textura leve, rápida absorção e fragrância marcante, com promessa de hidratação por até 48 horas.

Confira os preços e detalhes das versões da linha Club 6

Club 6 Spotlight (Oriental Especiado) – R$ 139,90

Versão em edição limitada voltada para ocasiões especiais, com destaque para o acorde Gold Oud e contraste de notas frias e quentes.

Club 6 Fever (Oriental Ambarado) – R$ 134,90



Combina gengibre, âmbar e o acorde exclusivo Gold Tequila. A proposta é voltada para quem busca energia e sofisticação em momentos de celebração.

Club 6 Regular (Fougère Amadeirado) – R$ 134,90



Fragrância com acorde cítrico, menta e notas amadeiradas. É apresentada como ideal para homens audaciosos.

Club 6 Intenso (Oriental Amadeirado) – R$ 134,90



Composição que une notas cítricas e especiadas ao Cedar Collection. A embalagem em vidro traz nuances grafite com acabamento metalizado.

Club 6 Exclusive (Oriental Amadeirado) – a partir de R$ 134,90



Inspirada nos whiskies escoceses, utiliza o acorde Single Malt em um frasco em forma de cantil.

Disponibilidade

A nova fragrância Club 6 Spotlight e os demais itens da linha já estão disponíveis para compra no e-commerce da marca e com representantes Eudora.