Paulo Muniz assume presidência do PL no Recife em reestruturação do partido
Partido diz que mudança era esperada e faz parte da estratégia nacional; André Trajano, por sua vez, passa a ocupar a função de tesoureiro
O Partido Liberal (PL) anunciou uma reestruturação em sua direção municipal no Recife.
Em reunião entre as executivas nacional e estadual, o vereador Paulo Muniz (PL) foi confirmado como novo presidente do diretório da sigla na capital pernambucana.
André Trajano, por sua vez, passa a ocupar a função de tesoureiro.
Gilson Machado é destituído do cargo
O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) foi oficialmente afastado da presidência do diretório municipal do PL no Recife. O sanfoneiro é um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em junho, Gilson foi alvo de uma operação da Polícia Federal sob suspeita de tentar ajudar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a obter um passaporte no consulado de Portugal, no Recife, com a intenção de deixar o país.
Conhecido como “ministro sanfoneiro”, Gilson chegou a passar o dia detido no presídio Cotel, em Abreu e Lima (PE), sendo liberado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em depoimento à PF, na época, ele alegou que buscava o documento em nome do próprio pai.
Quem é Paulo Muniz, vereador do PL
O novo presidente do PL em Recife e vereador Paulo Muniz é formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, com MBA em Marketing Digital em andamento pela Faculdade Getúlio Vargas.
No setor público, Paulo atuou como Secretário Executivo do Trabalho e Qualificação de Pernambuco, no Programa Novos Talentos.
Trabalhou ainda no Ministério das Cidades, onde acompanhou os projetos habitacionais do Minha Casa Minha Vida e do Cartão Reforma no estado.
Partido Liberal se organiza para 2026
Segundo lideranças do partido, a mudança já era esperada e faz parte do processo de reorganização do PL em Pernambuco, com foco nas próximas eleições.
A iniciativa visa fortalecer a estrutura partidária na capital e ampliar a presença da legenda no estado.
“O Recife é uma peça-chave na nossa estratégia para 2026. Estamos trabalhando para ampliar nossa atuação e fortalecer ainda mais a presença no estado”, afirmou o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.
A movimentação ocorre em um momento de articulação nos bastidores da política local, com foco no reposicionamento do partido em disputas majoritárias futuras.
Em meio a crise no PL, Bolsonaro apoia candidatura de Gilson ao Senado
Em julho, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que apoia a candidatura de Gilson ao Senado por Pernambuco nas eleições de 2026.
A declaração foi dada em entrevista coletiva realizada em frente ao Senado Federal, convocada por Bolsonaro para falar sobre a ação penal que corre no Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de golpe.
Bolsonaro, que em abril já havia deixado claro o desejo de ter Gilson no Senado, reforçou o apoio ao pernambucano após ser questionado sobre a formação de chapas para 2026.