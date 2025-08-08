fechar
Política | Notícia

Paulo Muniz assume presidência do PL no Recife em reestruturação do partido

Partido diz que mudança era esperada e faz parte da estratégia nacional; André Trajano, por sua vez, passa a ocupar a função de tesoureiro

Por Thiago Seabra Publicado em 08/08/2025 às 15:47 | Atualizado em 08/08/2025 às 15:49
Imagem do vereador Paulo Muniz
Imagem do vereador Paulo Muniz - CHARLES JOHNSON/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O Partido Liberal (PL) anunciou uma reestruturação em sua direção municipal no Recife.

Em reunião entre as executivas nacional e estadual, o vereador Paulo Muniz (PL) foi confirmado como novo presidente do diretório da sigla na capital pernambucana.

André Trajano, por sua vez, passa a ocupar a função de tesoureiro.

Gilson Machado é destituído do cargo

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) foi oficialmente afastado da presidência do diretório municipal do PL no Recife. O sanfoneiro é um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em junho, Gilson foi alvo de uma operação da Polícia Federal sob suspeita de tentar ajudar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a obter um passaporte no consulado de Portugal, no Recife, com a intenção de deixar o país.

Conhecido como “ministro sanfoneiro”, Gilson chegou a passar o dia detido no presídio Cotel, em Abreu e Lima (PE), sendo liberado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em depoimento à PF, na época, ele alegou que buscava o documento em nome do próprio pai.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quem é Paulo Muniz, vereador do PL

O novo presidente do PL em Recife e vereador Paulo Muniz é formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, com MBA em Marketing Digital em andamento pela Faculdade Getúlio Vargas.

No setor público, Paulo atuou como Secretário Executivo do Trabalho e Qualificação de Pernambuco, no Programa Novos Talentos.

Trabalhou ainda no Ministério das Cidades, onde acompanhou os projetos habitacionais do Minha Casa Minha Vida e do Cartão Reforma no estado.

Partido Liberal se organiza para 2026

Segundo lideranças do partido, a mudança já era esperada e faz parte do processo de reorganização do PL em Pernambuco, com foco nas próximas eleições.

A iniciativa visa fortalecer a estrutura partidária na capital e ampliar a presença da legenda no estado.

“O Recife é uma peça-chave na nossa estratégia para 2026. Estamos trabalhando para ampliar nossa atuação e fortalecer ainda mais a presença no estado”, afirmou o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

A movimentação ocorre em um momento de articulação nos bastidores da política local, com foco no reposicionamento do partido em disputas majoritárias futuras.

Em meio a crise no PL, Bolsonaro apoia candidatura de Gilson ao Senado

Em julho, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que apoia a candidatura de Gilson ao Senado por Pernambuco nas eleições de 2026.

A declaração foi dada em entrevista coletiva realizada em frente ao Senado Federal, convocada por Bolsonaro para falar sobre a ação penal que corre no Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de golpe.

Bolsonaro, que em abril já havia deixado claro o desejo de ter Gilson no Senado, reforçou o apoio ao pernambucano após ser questionado sobre a formação de chapas para 2026.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Líder do PL afirma que Câmara vai pautar anistia e foro privilegiado na próxima semana
CONGRESSO

Líder do PL afirma que Câmara vai pautar anistia e foro privilegiado na próxima semana
PL expulsa deputado que defendeu Alexandre de Moraes e criticou Donald Trump
PARLAMENTAR

PL expulsa deputado que defendeu Alexandre de Moraes e criticou Donald Trump

Compartilhe

Tags