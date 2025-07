Em meio a crise no PL, Bolsonaro reforça apoio a candidatura de Gilson Machado ao Senado em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ex-ministro disputa a candidatura com o presidente estadual do partido, Anderson Ferreira, com quem trocou farpas públicas recentemente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou novamente nesta quinta-feira (17) que apoia a candidatura do ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) ao Senado por Pernambuco nas eleições de 2026.

A declaração foi dada em entrevista coletiva realizada em frente ao Senado Federal, convocada por Bolsonaro para falar sobre a ação penal que corre no Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de golpe.

Bolsonaro, que em abril já havia deixado claro o desejo de ter Gilson no Senado, reforçou o apoio ao pernambuco após ser questionado sobre a formação de chapas para 2026.

“Há um interesse nosso enorme nas eleições para o Senado. Nós queremos um Senado forte para equilibrar os Poderes. [...] Se depender de mim, é Gilson em Pernambuco”, declarou Jair, citando outros possíveis candidatos pelo país.

“Lá no Rio tem a reeleição do Flávio e a outra não sei se o Cláudio Castro [governador do Rio de Janeiro] vem como candidato. O meu filho Carlos vai para Santa Catarina, nas pesquisas lá ele está em primeiro lugar. Um desconhecido Bruno Scheidt em Rondônia. Estamos trabalhando dessa forma no Brasil todo”, declarou o ex-presidente.

O senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair, comentou que a montagem das chapas, especialmente no Rio de Janeiro, ficará para 2026.

“Houve uma precipitação de querer escolher quem vão ser os candidatos na chapa de governador, vice e Senado. Conversei com o governador Cláudio Castro e a gente vai deixar para conversar sobre isso a partir do ano que vem. Está muito longe ainda, muita coisa para acontecer. Com muita tranquilidade, o nosso grupo continua em unidade lá e vamos tomar a decisão junto com outros partidos, inclusive, sobre como vamos montar esse palanque”, disse Flávio.

Briga no PL Pernambuco

Enquanto Gilson Machado é o preferido por Bolsonaro, o presidente estadual do Partido Liberal em Pernambuco, Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, também se apresenta como pré-candidato ao cargo.

Anderson e Gilson não se bicam há bastante tempo, mas a tensão entre os dois aumentou e se tornou pública na eleição municipal de 2024, onde uma disputa pela destinação de recursos partidários rachou o partido no meio, em dois grupos capitaneados por eles.

No início da semana, Anderson Ferreira afirmou que a candidatura de Gilson seria um “projeto pessoal” do sanfoneiro. Defendendo candidato único no estado, ele disse que a decisão do ex-ministro prejudica a estratégia do partido. "Você se autointitular candidato é um equívoco", disparou.

Gilson Machado, que foi preso em junho no âmbito a ação penal que corre no STF sobre o golpe de estado, usou as redes sociais para responder às declarações de Anderson. Ele disse ter sido "atacado gratuitamente" pelo presidente estadual do partido.

"Todos sabem o momento de dor que estou passando. Foi uma violência verbal desnecessária, deselegante. Eu quero saber a sua opinião, me diz: 'essa deve ser a postura de um líder, de um presidente de partido?'", indagou aos seguidores.

A troca de farpas ganhou repercussão nacional e foi comentada por Fábio Wajngarten, advogado e ex-chefe da secretaria de Comunicação no governo Jair Bolsonaro, que chamou Anderson Ferreira de “infeliz alpinista”.

O filho de Gilson Machado, o vereador do Recife Gilson Filho, também saiu em defesa do pai e defendeu que há espaço para as duas candidaturas pelo Partido Liberal. Anderson Ferreira já descartou a ideia alegando que não quer dividir os votos dos conservadores.

"É o mais lógico e o mais racional. Fora disso é alucinação, ou de gente que não tem nenhuma experiência política e fica falando asneira por aí", falou o presidente estadual do PL.