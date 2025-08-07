Líder do PL afirma que Câmara vai pautar anistia e foro privilegiado na próxima semana
Declaração foi dada após reunião com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líder partidários
Clique aqui e escute a matéria
Com informações da CNN Brasil*
O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou, nessa quarta-feira (6), que a Câmara vai pautar a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e a questão do foro privilegiado na próxima semana.
A declaração foi dada após reunião com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líder partidários. Parlamentares governistas negam que Hugo tenha se comprometido com os temas.
"Objetivo nosso é comunicar como foi construído o acordo de forma transparente pra todo o Brasil. Momento do país é gravíssimo, temos o poder Legislativo de cócoras para o Judiciário. Toda essa ocupação feita pelos guerreiros parlamentares tem o objetivo principal a volta das prerrogativas constitucionais do Congresso, e é isso que foi fruto do acordo", disse o líder do PL.
"Presidente Hugo Motta pediu aos líderes aqui representados, construímos compromisso que a na próxima semana abriremos trabalhos nessa casa pautando mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos deputados e senadores vem sofrendo por parte de alguns ministros do STF", complementou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sessão marcada pelo tumulto
A sessão da Câmara dessa quarta (6) foi marcada por protesto da oposição. Hugo Motta teve uma intensa negociação e conseguiu retomar o comando da Mesa Diretora, que estava ocupada por parlamentares bolsonaristas.
Eles se manifestavam contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). O protesto também ocorreu no Senado.
Saiba como assistir aos Videocasts do JC