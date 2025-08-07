Líder do PL afirma que Câmara vai pautar anistia e foro privilegiado na próxima semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Declaração foi dada após reunião com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líder partidários

Com informações da CNN Brasil*

O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou, nessa quarta-feira (6), que a Câmara vai pautar a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e a questão do foro privilegiado na próxima semana.

A declaração foi dada após reunião com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líder partidários. Parlamentares governistas negam que Hugo tenha se comprometido com os temas.

"Objetivo nosso é comunicar como foi construído o acordo de forma transparente pra todo o Brasil. Momento do país é gravíssimo, temos o poder Legislativo de cócoras para o Judiciário. Toda essa ocupação feita pelos guerreiros parlamentares tem o objetivo principal a volta das prerrogativas constitucionais do Congresso, e é isso que foi fruto do acordo", disse o líder do PL.

"Presidente Hugo Motta pediu aos líderes aqui representados, construímos compromisso que a na próxima semana abriremos trabalhos nessa casa pautando mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos deputados e senadores vem sofrendo por parte de alguns ministros do STF", complementou.

Sessão marcada pelo tumulto

A sessão da Câmara dessa quarta (6) foi marcada por protesto da oposição. Hugo Motta teve uma intensa negociação e conseguiu retomar o comando da Mesa Diretora, que estava ocupada por parlamentares bolsonaristas.

Eles se manifestavam contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). O protesto também ocorreu no Senado.

