Bolsonaristas paralisam Congresso para pressionar por anistia a Jair Bolsonaro

Parlamentares bolsonaristas paralisaram os trabalhos do Congresso Nacional nesta terça-feira (5), em um protesto para pressionar pela votação de pautas de seu interesse, incluindo a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ação, que consistiu na ocupação das mesas diretoras da Câmara e do Senado, impedindo o início das sessões, gerou duras reações dos presidentes das duas Casas.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), classificou o ato como um "exercício arbitrário". Em nota, ele afirmou que a ocupação, que inviabiliza o funcionamento do Parlamento, é "inusitada e alheia aos princípios democráticos".

Na Câmara, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) anunciou o encerramento da sessão do dia e convocou uma reunião de líderes para esta quarta-feira (6), afirmando que a pauta "sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional" e que decisões do STF são para serem cumpridas.

Oposição diz que protesto "surtiu efeito"

Apesar das críticas, a oposição viu a reação dos presidentes como um sinal de vitória. Questionado pelo Estadão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ironizou a fala de Alcolumbre. "Que bom que agora ele quer dialogar. Surtiu efeito, parece", disse o senador.

Os parlamentares bolsonaristas se recusam a liberar as mesas diretoras até que os presidentes do Congresso pautem projetos de interesse do grupo. O principal deles é a proposta de anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

O impasse gerado pelo protesto cria uma nova crise institucional em Brasília, com a ala mais radical da oposição adotando uma tática de obstrução total dos trabalhos legislativos.

