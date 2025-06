Entenda por que Gilson Machado foi preso e a relação com Mauro Cid

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pernambucano, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (13), no Recife

A prisão do ex-ministro Gilson Machado, nesta sexta-feira (13), foi motivada por uma suposta tentativa de expedir um passaporte de Portugal em nome do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, com a finalidade de ajudá-lo a sair do país, configurando obstrução de Justiça.

Mauro Cid é o delator do suposto esquema golpista que pretendia manter Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022. O militar foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira.

De acordo com a Polícia Federal, Gilson Machado teria tentado expedir o documento no dia 12 de maio por meio do consulado de Portugal no Recife, onde mora.

Gilson confirmou que iniciou contato telefônico com o consulado, mas alegou que buscava atendimento a uma demanda pessoal.

A Polícia Federal encaminhou ofício à Procuradoria-Geral da República informando que Gilson não conseguiu emitir o documento, e alertou a PGR que o ex-ministro poderia buscar alternativas junto a outros consulados para expedir o passaporte.

Tanto a PF quanto a PGR pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que abrisse uma investigação contra o ex-ministro pelos possíveis crimes de obstrução de investigação envolvendo supostos delitos de organização criminosa e favorecimento pessoal.

A PGR solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, relator da trama do golpe no STF, busca e apreensão pessoal e domiciliar contra o Gilson Machado, além de quebras de sigilo telefônico e telemático dbolsonarista no período entre 1º de janeiro de 2025 e 5 de junho de 2025.

O PGR Paulo Gonet apontou que Gilson estaria "possivelmente" viabilizando a saída de Mauro Cid do país, "com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal, tendo em vista a proximidade do encerramento da instrução processual".

Gilson Machado e Mauro Cid



O ex-ministro do Turismo Gilson Machado tem 56 anos, é empresário, veterinário e foi ministro do Turismo entre os anos de 2020 e 2022, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Procurado pela reportagem na última terça-feira, ele negou as acusações. "Apenas mantive contato telefônico em Maio último, com Consulado Português, tão somente solicitando uma agenda para meu pai, Carlos Eduardo machado Guimarães, o qual foi feito após dita solicitação".

A defesa de Mauro Cid negou que o militar tenha pedido um passaporte português ou que tenha tentado sair do país. Os advogados fizem que ele tem cidadania portuguesa e carteira de identidade de Portugal, e que essas informações foram passadas ao Supremo Tribunal Federal.

Mauro Cid e outras 30 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro são réus por uma tentativa de golpe de Estado para manter, segundo a PGR, o ex-presidente no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

No início desta semana, Mauro Cid prestou depoimento à Primeira Turma do STF, confirmando as versões dadas em oitivas anteriores sobre o possível golpe.