Mulher que coordena ações da facção Comando Vermelho em Pernambuco é presa

Prisão ocorreu no Recife, na quinta-feira (12), durante operação para desarticular núcleos de lideranças da organização criminosa

Uma mulher acusada de coordenar ações da facção criminosa Comando Vermelho em Pernambuco foi presa nessa quinta-feira (12). A Operação Provisão, como está sendo chamada, foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

As investigações identificaram suspeitos de integrar a organização criminosa especializada no tráfico de drogas e que tinha forte atuação no Pará, mas que também agia em Pernambuco.

A Polícia Federal não divulgou detalhes de como agia a liderança presa no Recife.

Na operação, também foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em municípios do Pará e em Palhoça e Blumenau (Santa Catarina).

"Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, uma grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e munições", informou, em nota, a Polícia Federal.

OUTRA MULHER PRESA EM JABOATÃO

Uma mulher de 37 anos, suspeita de ligação com uma facção no Maranhão, foi presa em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, em outra operação da Ficco.

Na casa dela, foram apreendidos 12 aparelhos celulares, oito cartões de crédito e um veículo Corolla.

A Operação Descenso cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. O grupo é suspeito de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo.

Parte dos investigados possuem antecedentes por crimes como roubo, sequestro e homicídio. Foi expedida ordem de bloqueio de até R$ 26 milhões.

"Entre os alvos estavam pessoas suspeitas de ocupar cargos de liderança na facção, responsáveis por manter a ordem interna, aplicar punições, gerenciar armamentos, ataques a facções rivais e gerir recursos financeiros", disse a PF.