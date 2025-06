Flávio Ricco: Valor do merchandising: sabendo usar, não vai faltar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O merchandising veio a ser uma ação importante e imprescindível na vida da televisão comercial dos dias atuais. Nem tem como pensar de outro jeito ou não querer aceitar, embora se entenda que também por aí se faz necessário usar de um modo mais adequado, tanto para as escolhas quanto quantidades.

O que assusta um pouco é que em determinados programas ou no geralzão mesmo, considerando por aí jornalísticos ou esportivos, está tudo meio descambado, caracterizando enorme semelhança com as feiras livres ou quitandas a céu aberto.

Maior respeito a elas, às feiras e quitandas, claro, mas na TV de agora, de banana nanica a oferecimento de cobertura na praia, frente para o mar, já está existindo de tudo. Até um pouquinho mais.

Isto, em todo santo momento, quebrando o tempo de arte, muitas vezes para a entrada de cinco ou seis ações comerciais em menos de uma hora.

Por favor, não é o caso de não ter ou não poder fazer, mas, de forma geral, se valer de melhores critérios, tanto nas escolhas como nos procedimentos.

E sem permitir que isto se transforme em mais uma sangria desatada.

TV Tudo

Assunto Catia

Não existe, até aqui, nenhuma conversa, no seu início ou em curso, da Catia Fonseca com TV nenhuma.

A decisão de sair da Band foi tomada, independentemente do que ela possa vir a fazer no futuro.

Por que a Gazeta?

Absolutamente naturais e compreensíveis os comentários que envolvem a TV Gazeta, por ela ter saído de lá e o momento atual, de uma completa reformulação da Fundação Cásper Libero.

Só que nenhum contato, garante-se, existiu de um lado ou de outro nesses últimos tempos.

Nem SBT

Ainda sobre Catia Fonseca, porque no ano passado chegou a existir um começo de conversa, o nome do SBT também veio aparecer como um dos possíveis destinos dela.

Também por aí, nada a respeito. Nem piscar de olhos.

E a Band?

Depois de ter saído da forma que saiu, sem maiores explicações ou prévio aviso, na noite da mesma quarta-feira, Catia Fonseca teve o cuidado de ligar para Johnny Saad.

Quanto ao “Melhor da Tarde”, nada ainda é considerado definitivo e por aí se entenda tanto a permanência de Pâmela Luciolla ou busca de uma outra solução.

Madrugada

Carla Prata começou a gravar piloto de programa na Rede TV!, um projeto no segmento de jogos.

Se seguir em frente, será exibido na sequência do “Leitura Dinâmica”.

Assunto é sério

Um evento realizado no Instituto Brasileiro do Jogo Responsável apontou que o Brasil, em um cenário otimista, é um dos líderes mundiais de apostas ilegais.

Em números, o mercado legal, agora com a taxa de impostos elevada para 18%, teve R$ 38 bilhões de receitas contra até R$ 40 bi do ilegal.

Mercado hoje

Sobre as bets, especificamente, além da nova taxação, ainda será votado o projeto das restrições na Câmara.

O problema é que, ao se restringir propaganda, como se pretende, teme-se que será muito maior ainda o crescimento das apostas ilegais.

Festa da Floresta

A Floresta, uma das mais importantes produtoras do mercado, na quarta-feira comemorou com festa os seus 10 anos de existência. Estiveram presentes quase todos os grandes players, executivos globais e das principais TVs.

Todos recepcionados por John Rossiter, EVP América Latina, e Wayne Garvie, President International, da Sony mundial, além de Dida Silva, VP da Floresta.

Rapidinho

Sobre a participação de Mariana Ximenes em “Dona de mim” como a influenciadora Mirna Vargas, ficou decidido que serão apenas 3 capítulos.

Tempo necessário para dar uma temperada de humor à história.

(Divulgação Globo)

Na onda

Aliás, parece que os autores de novelas descobriram os influencers digitais.

Faça o teste você mesmo: toda novela tem um; alguns, meio assim, forçando um pouco a natureza. “Coração acelerado”, na Globo, que ainda vem aí às 19h, já está anunciando o seu. Ou melhor, a sua: a mimada Naiane, papel de Isabelle Drummond.

Bate – Rebate

• “Samba na Gamboa”, domingo, às 13h na TV Brasil, será dedicado a Chico Buarque, prestes a completar 81 anos...

• ... Presença do sambista Moyseis Marques, cantando alguns dos principais sucessos do Chico.

• Com estreia marcada para 15 de julho, sob o comando de Ana Maria Braga, o reality “Chef de Alto Nível” irá ao ar às terças e quintas, após “Vale Tudo”...

• ... No GNT, a sua exibição será às quartas e sextas, às 21h45, um dia após a Globo.

• Em “O Senhor e a Serva”, série da Record, Dudu Pelizzari fará parte de um triângulo amoroso com Bárbara França e Nathalia Florentino.

• O diretor Dennis Carvalho é o homenageado da série “Tributo”, hoje, na Globo...

• ... Dennis, além de toda uma história na casa, foi o responsável pelo momento das vilãs no "Show 60 anos"...

• ... Agora, o detalhe: o programa foi todo gravado numa única tarde...

• ... Uma diária, ou cachê, para cada atriz. Bela economizada.

C´est fini

A Jovem Pan apresenta neste sábado, às 21h, episódio inédito do “Documento Jovem Pan”, dedicado a Washington Olivetto, falecido em outubro de 2024.

Um especial, com entrevistas, depoimentos de amigos, profissionais do mercado e personalidades da comunicação, além de material de arquivo que resgata momentos da sua trajetória.

Ficamos assim. Mas na segunda tem mais. Tchau!