Pernambuco avançou no policiamento ostensivo, mas recuou nas ações do sistema prisional, aponta TCE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estudo teve como base questionário respondido pela gestão estadual. Índice de governança na segurança permaneceu estável em 2025, em relação a 2024

Clique aqui e escute a matéria

Principal cobrança da população para aumentar a sensação de segurança nas ruas, o policiamento ostensivo em Pernambuco avançou em 2025, em comparação com o ano anterior. Por outro lado, as ações voltadas ao sistema prisional - necessárias para a ressocialização e enfraquecimento de grupos criminosos - recuaram.

A constatação faz parte do estudo divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) nesta quarta-feira (3). O Índice de Governança e Gestão em Segurança Pública (IGGSeg) avaliou as ações do governo estadual em quatro áreas: policiamento ostensivo, investigação criminal, estatísticas criminais e plano de segurança pública e serviços penais.

O levantamento foi desenvolvido a partir da aplicação de questionário com 761 tópicos, respondido pelas secretarias estaduais de Defesa Social e de Administração Penitenciária e Ressocialização e pelos comandos das polícias Civil e Militar.

O resultado mostrou que a governança da segurança pública estadual permaneceu estável, com 76%, o mesmo percentual de 2024 - índice considerado aprimorado.

As pontuações do IGGSeg são distribuídas em quatro níveis: insuficiente (menor que 25%), inicial (25% a 49,9%), intermediário (50% a 74,9%) e aprimorado (a partir de 75%).

Na área de policiamento ostensivo, o levantamento registrou 94% de cobertura, acima dos 88% registrados no estudo anterior. Destaque para adoção de estratégias conjuntas e monitoramento permanecente de ações, além de maior aproximação com a comunidade.

Um ponto negativo observado pelo Tribunal é que a Polícia Militar ainda não adota equipamentos de detecção de disparos de arma de fogo em locais de altos índices criminais para melhorar o tempo de resposta policial.

Nas áreas de investigação criminal e estatísticas criminais e plano de segurança pública, ambas continuam classificadas no nível aprimorado. Mas, em 2025, apresentaram quedas pontuais de 81% para 80%, e de 91% para 90%, respectivamente.

BAIXO ÍNDICE DE DESEMPENHO NO SISTEMA PRISIONAL

Os serviços penais, que já se encontravam em nível inicial, passaram de 46% (em 2024) para 40% (2025). Resultado preocupante e que revela a falta de prioridade da gestão estadual para conduzir de forma estratégica o sistema prisional, avançando no acompanhamento das penas, condições de cumprimento e assistência ao preso.

A gestão reconheceu, por exemplo, que não conta com normas de classificação de presos e não dispõe de equipamentos de rádio suficientes para atividades de segurança interna.

O ano de 2025 foi marcado por operações de combate à corrupção no Presídio de Igarassu, no Grande Recife, e Penitenciária Doutor Edvaldo Gomes, em Petrolina, Sertão do Estado. Gestores e policiais penais foram presos sob a acusação de integrarem esquemas que beneficiavam presos em troca de propina.

Além disso, o governo estadual encerrou as atividades do Presídio Aspirante Marcelo Francisco de Araújo (Pamfa), unidade que integrava o Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife, e a Penitenciária Barreto Campelo, na Ilha de Itamaracá, ambos sem estrutura física mínima para garantir a segurança dos detentos e servidores.

Um dos itens do questionário respondido pela pasta estadual indica que não há um plano de prevenção e proteção a incêndios no sistema prisional do Estado, apesar dos presídios em geral apresentarem superlotação e estruturas inadequadas.

Diante da superlotação, o Estado promete a abertura de novas vagas até o final de 2026. Serão 2.754 implantadas no Complexo de Araçoiaba e 3 mil nas unidades 3, 4 e 5 do Presídio de Itaquitinga. Já a Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, deve contar com mais 155 vagas.

NECESSIDADE DE MAIS INVESTIMENTOS

Na avaliação de Bruno Ribeiro, gerente de Fiscalização da Segurança e da Administração Pública do TCE-PE e coordenador do trabalho, os novos dados indicam, de forma geral, que houve avanços na área da segurança. Mas reforçam a necessidade de ampliar investimentos e fortalecer práticas de gestão para aprimorar as políticas públicas do setor.

O Tribunal informou que dará continuidade às fiscalizações nas áreas que apresentaram desempenho abaixo do esperado, com propostas de melhorias em infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal.