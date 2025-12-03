Flávio Ricco: Dispensa do Geraldo Luís é uma mancha na história do SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo Flávio Ricco, toda empresa tem o direito de trabalhar com quem bem entende, o que não pode é haver falta de respeito e sinceridade

Clique aqui e escute a matéria

Dispensa do Geraldo Luís é uma mancha na história do SBT

Toda empresa, e quanto a isso não cabe a menor discussão, tem o direito de trabalhar com quem bem entende, assim como contratar ou dispensar serviços no momento que julgar oportuno.

O que não pode, de lado a lado, é haver falta de respeito e sinceridade.

É muito desagradável constatar, mas foi tudo o que aconteceu com Geraldo Luís em sua passagem pelo SBT. Os próprios fatos e atitudes demonstram.

Falta de respeito e sinceridade na mesma medida, além da humilhação de, de um dia para o outro, ser afastado do trabalho que desempenhava diariamente, sem receber de ninguém a menor satisfação.

Há mais de uma semana, ele foi simplesmente encostado e, ao tentar saber se ainda seria chamado a participar, foi informado de sua demissão.

Por que esse debaixo do pano em vez de maior transparência e verdade?

De se lamentar porque tudo isso vai contra a própria história do SBT, uma televisão criada por alguém que veio do meio e não admitia deslealdades, mas que buscava, isto sim, tratar todos como iguais.

Foi tudo o que não fizeram com o Geraldo. Uma pena.

Divulgação - Geraldo Luís

TV Tudo

Alguém explica?

Não é o caso de São Paulo, Rio e algumas outras capitais, mas em diversas cidades brasileiras, os seus apresentadores aparecem dançando no começo e no final do programa.

Só que no meio, ou como recheio, é sempre todo aquele sangue correndo. Dançam, então, por quê?

Tem chão

Porque só depois da nova novela do Walcyr Carrasco, “Quem Ama, Cuida”, é que serão tomadas as primeiras providências em relação a “Avenida Brasil 2”.

O diretor Ricardo Waddington trabalha com o mês de julho para isso.

Ricardo Waddington - Divulgação Globo

Nada consta

A direção da TV Cultura informa que tudo deve seguir como está no “Roda Viva”, inclusive em função dos bons resultados que o programa vem alcançando.

Inclusive, com a permanência da Vera Magalhães no seu comando.

Ruídos

Andaram circulando informações sobre uma suposta saída da Vera Magalhães do “Roda Viva”. A coluna procurou a jornalista, mas ela preferiu não se manifestar, porque entende que esta não é uma função dela, mas da Cultura.

E a Cultura diz que “o contrato da Vera está vigente”.

Opinião

No futebol e em qualquer outo lugar, o bom juízo recomenda nunca mexer em time que está ganhando.

O “Roda Viva”, com a equipe que tem e a Vera Magalhães no seu comando, voltou a ser bom programa que foi no passado.

Salto importante

O GE TV, por seus resultados, faz por merecer os melhores cuidados e olhares da direção da Globo.

O canal começou com 6 milhões de inscritos e, em três meses, pulou para 11 milhões.

Não tem como

O digital, a cada dia, será ainda mais importante e mesmo indispensável na vida de todos e das próprias TVs.

É bem importante saber e se acostumar trabalhar com ele.

Não liberou

Mesmo com a “Dança dos Famosos” no fim, existe um contrato da Wanessa Camargo com a Globo, em vigor, informa-se, até o último dia deste mês.

Só por isso, mas também porque os ensaios são diários e exigem demais, ela não foi liberada para as gravações do especial do pai dela, Zezé Di Camargo, no SBT.

Acerto – 1

A atriz goiana Fernanda Pimenta, mais conhecida por seu trabalho no teatro e na palhaçaria, acertou com a Globo para “Coração Acelerado”, a substituta de “Dona de Mim”.

Ela viverá Irene, a cozinheira e governanta da casa de Zilá (Leandra Leal).

Acerto – 2

A atriz baiana Raissa Xavier, presente em trabalhos como “Bom Dia, Verônica”, "Justiça 2" e “Pantanal”, além de vários espetáculos no currículo, foi contratada para “A Nobreza do Amor”.

É a substituta de “Êta Mundo Melhor!”.

The Last Dance

Pedro Bial concluiu as gravações do “Conversa” na Globo e com direito a flores no encerramento.

No ar, a despedida do programa está marcada para o dia 12 de dezembro.

Bate-Rebate

· O sucesso de Patrícia Poeta e Ana Maria Braga nas manhãs da Globo, não é de hoje, sempre incomoda uma certa turma...

· ... As apresentadoras, porém, respondem com audiência e faturamento.

· Outro dia, neste espaço, falamos sobre a dificuldade da Globo em escalar Marjorie Estiano para suas novelas...

· ... Ontem, a Netflix anunciou a atriz em uma nova série ficcional: “Habeas Corpus”.

· Nadja Haddad e Igor Faria já estão confirmados na transmissão do “Vira Brasil”, dia 31, no SBT.

· A despedida da Band da Fórmula 1 vai ser com emoção na manhã do próximo domingo...

· ... Afinal, em Abu Dhabi, três pilotos seguem na luta pelo título: Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.

· A Globo pediu o registro da marca A Rainha dos Cabelos.

· Data ontem, nenhuma produção brasileira em destaque no Top 10 do Disney+...

· ... Até “Esqueceram de Mim”, de 1990, estava lá...

· ...Isso só reforça a necessidade de mais investimentos em conteúdos locais.

C’est fini

As equipes de “A Fazenda” já estão se movimentando para a final do programa.

O vencedor será conhecido no próximo dia 18. Quem Leva?

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!