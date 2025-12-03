Flávio Ricco: Dispensa do Geraldo Luís é uma mancha na história do SBT
Segundo Flávio Ricco, toda empresa tem o direito de trabalhar com quem bem entende, o que não pode é haver falta de respeito e sinceridade
Dispensa do Geraldo Luís é uma mancha na história do SBT
Toda empresa, e quanto a isso não cabe a menor discussão, tem o direito de trabalhar com quem bem entende, assim como contratar ou dispensar serviços no momento que julgar oportuno.
O que não pode, de lado a lado, é haver falta de respeito e sinceridade.
É muito desagradável constatar, mas foi tudo o que aconteceu com Geraldo Luís em sua passagem pelo SBT. Os próprios fatos e atitudes demonstram.
Falta de respeito e sinceridade na mesma medida, além da humilhação de, de um dia para o outro, ser afastado do trabalho que desempenhava diariamente, sem receber de ninguém a menor satisfação.
Há mais de uma semana, ele foi simplesmente encostado e, ao tentar saber se ainda seria chamado a participar, foi informado de sua demissão.
Por que esse debaixo do pano em vez de maior transparência e verdade?
De se lamentar porque tudo isso vai contra a própria história do SBT, uma televisão criada por alguém que veio do meio e não admitia deslealdades, mas que buscava, isto sim, tratar todos como iguais.
Foi tudo o que não fizeram com o Geraldo. Uma pena.
TV Tudo
Alguém explica?
Não é o caso de São Paulo, Rio e algumas outras capitais, mas em diversas cidades brasileiras, os seus apresentadores aparecem dançando no começo e no final do programa.
Só que no meio, ou como recheio, é sempre todo aquele sangue correndo. Dançam, então, por quê?
Tem chão
Porque só depois da nova novela do Walcyr Carrasco, “Quem Ama, Cuida”, é que serão tomadas as primeiras providências em relação a “Avenida Brasil 2”.
O diretor Ricardo Waddington trabalha com o mês de julho para isso.
Nada consta
A direção da TV Cultura informa que tudo deve seguir como está no “Roda Viva”, inclusive em função dos bons resultados que o programa vem alcançando.
Inclusive, com a permanência da Vera Magalhães no seu comando.
Ruídos
Andaram circulando informações sobre uma suposta saída da Vera Magalhães do “Roda Viva”. A coluna procurou a jornalista, mas ela preferiu não se manifestar, porque entende que esta não é uma função dela, mas da Cultura.
E a Cultura diz que “o contrato da Vera está vigente”.
Opinião
No futebol e em qualquer outo lugar, o bom juízo recomenda nunca mexer em time que está ganhando.
O “Roda Viva”, com a equipe que tem e a Vera Magalhães no seu comando, voltou a ser bom programa que foi no passado.
Salto importante
O GE TV, por seus resultados, faz por merecer os melhores cuidados e olhares da direção da Globo.
O canal começou com 6 milhões de inscritos e, em três meses, pulou para 11 milhões.
Não tem como
O digital, a cada dia, será ainda mais importante e mesmo indispensável na vida de todos e das próprias TVs.
É bem importante saber e se acostumar trabalhar com ele.
Não liberou
Mesmo com a “Dança dos Famosos” no fim, existe um contrato da Wanessa Camargo com a Globo, em vigor, informa-se, até o último dia deste mês.
Só por isso, mas também porque os ensaios são diários e exigem demais, ela não foi liberada para as gravações do especial do pai dela, Zezé Di Camargo, no SBT.
Acerto – 1
A atriz goiana Fernanda Pimenta, mais conhecida por seu trabalho no teatro e na palhaçaria, acertou com a Globo para “Coração Acelerado”, a substituta de “Dona de Mim”.
Ela viverá Irene, a cozinheira e governanta da casa de Zilá (Leandra Leal).
Acerto – 2
A atriz baiana Raissa Xavier, presente em trabalhos como “Bom Dia, Verônica”, "Justiça 2" e “Pantanal”, além de vários espetáculos no currículo, foi contratada para “A Nobreza do Amor”.
É a substituta de “Êta Mundo Melhor!”.
The Last Dance
Pedro Bial concluiu as gravações do “Conversa” na Globo e com direito a flores no encerramento.
No ar, a despedida do programa está marcada para o dia 12 de dezembro.
Bate-Rebate
· O sucesso de Patrícia Poeta e Ana Maria Braga nas manhãs da Globo, não é de hoje, sempre incomoda uma certa turma...
· ... As apresentadoras, porém, respondem com audiência e faturamento.
· Outro dia, neste espaço, falamos sobre a dificuldade da Globo em escalar Marjorie Estiano para suas novelas...
· ... Ontem, a Netflix anunciou a atriz em uma nova série ficcional: “Habeas Corpus”.
· Nadja Haddad e Igor Faria já estão confirmados na transmissão do “Vira Brasil”, dia 31, no SBT.
· A despedida da Band da Fórmula 1 vai ser com emoção na manhã do próximo domingo...
· ... Afinal, em Abu Dhabi, três pilotos seguem na luta pelo título: Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.
· A Globo pediu o registro da marca A Rainha dos Cabelos.
· Data ontem, nenhuma produção brasileira em destaque no Top 10 do Disney+...
· ... Até “Esqueceram de Mim”, de 1990, estava lá...
· ...Isso só reforça a necessidade de mais investimentos em conteúdos locais.
C’est fini
As equipes de “A Fazenda” já estão se movimentando para a final do programa.
O vencedor será conhecido no próximo dia 18. Quem Leva?
