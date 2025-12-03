Arquivo Público celebra 80 anos de história

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

O escritor e diretor do Arquivo Público, Sidney Rocha, vai receber amanhã, na sede da Rua do Imperador, a governadora Raquel Lyra, a vice Priscila Krause, o presidente da Cepe, João Baltar Freire, e outros nomes para celebrar os 80 anos do Arquivo Público do Estado. O local é uma das mais importantes instituições de preservação da memória e garantia do direito à informação do Brasil. A programação conta com reunião do Conselho de Patrimônio de Pernambuco, a palestra “80 anos do Arquivo Público – A função social do Arquivo”, com Flávio Cabral, Marcília Gama e George Cabral, além do lançamento do livro “O antes, o durante e o depois - A Confederação do Equador em documentos da época”, com selo editorial do Arquivo Público.

CINEMA

“O Agente Secreto” venceu ontem o prêmio de Melhor Filme Internacional da Associação de Críticos de Nova York. Com mais de 50 integrantes, a entidade é a mais antiga dos EUA.

IMORTAL

A jornalista Jô Mazzarolo foi escolhida para ocupar a cadeira 14 da Academia Pernambucana de Letras, em vaga deixada pela pianista Elyanna Caldas. A eleição ocorreu por unanimidade, com os 30 votos destinados à nova imortal, que tem uma trajetória marcada pela inovação no jornalismo nordestino e brasileiro.

LIVRO

A antropóloga Mônica Pedrosa Rangel lança seu livro ‘’Antropologia da Compaixão’’, amanhã, na UNICAP. Obra traz os significados da compaixão no cotidiano, fruto de 15 anos de pesquisas e práticas da autora nessa temática, incluindo mestrado em Antropologia na London School of Economics.

ANIVERSÁRIO

A governadora Raquel Lyra pediu para tirar uma foto com o presidente Lula durante evento em Ipojuca, segurando a bandeira de Pernambuco. Seu pedido reforçou o dia do seu aniversário, comemorando ontem.

CONTRATAÇÃO

A jornalista Malu Gaspar, que trabalhou na Veja, Exame e Piauí e é colunista de “O Globo”, foi contratada pela GloboNews para atuar no “Estúdio I”, comandado por Andréia Sadi.

VICES

Candidantíssimo a presidente da República, embora continue negando, o governador Tarcísio de Freitas trabalha com alguns nomes para ser seu vice: Michelle Bolsonaro, Rogério Marinho, Tereza Cristina, Ciro Nogueira e Romeu Zema.

LIDERANÇA

O ex-juiz e senador Sérgio Moro lidera a pesquisa Quaest para governador do Paraná, com 38% das intenções de voto, bem mais do que os outros candidatos Paulo Martins(8%), Enio Verri ( 7%) e Guto Silva (6%).

PERDAS

Com muitos advogados especializados no tema, as empresas aéreas brasileiras têm um grande prejuízo com as causas que perdem para passageiros. Somente no primeiro semestre deste ano, foram R$650 milhões, mais do que as empresas aéreas ganharam com a cobrança da bagagem despachada.

PEDIDOS

O iFood divulgou ontem seu balanço de 2025, revelando que os lanches lideraram as categorias mais pedidas na plataforma, somando 253 milhões de solicitações. Na sequência aparecem a culinária brasileira (118 milhões), a pizza (92 milhões), as marmitas (52 milhões) e a comida japonesa (50 milhões).

FRANQUIAS

A Zamp, é a franqueada master no Brasil de grifes norte-americanas poderosas: “Burger King”, “Popeyes”, “Subway” e “Starbucks” no Brasil.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Os ambiciosos são as mais ridículas e mais pobre criaturas do Mundo.” (São João Paulo XXIII)

“Os ambiciosos são as mais ridículas e mais pobre criaturas do Mundo.” (São João Paulo XXIII) SÃO IMPRESSIONANTES os números do Hospital Português: tem 900 leitos, realiza 18 mil nas emergências e realiza dois mil internamentos por mês.

ATUALMENTE, 1.322 cidades brasileiras têm guarda municipal. Em 396, o equivalente a 30%, usa armas.

PRISCILA Krause e Jorge Branco completaram 19 anos de casados.

O CHEF Bruno Lins assinou um menu de dar água na boca para personalidades na Christal Galeria.

VANESSA da Mata sobe ao palco do Teatro Guararapes, sábado, para show de lançamento de seu álbum 'Todas Elas'.

A PREFEITURA do Recife anunciou ontem a redução de 3% para 2% a alíquota do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis.

DE SEXTA até o dia 23, o parque Disney Celebra estará em Curitiba, com edição especial de Natal.

ROBERTO Carlos gravou seu especial de Natal com João Gomes, ontem.

CAMILA Coutinho celebra cinco anos da sua marca de beleza, GE Beauty, e projeta dobrar o número de lojas físicas em 2026.

ANIVERSARIANTES Agenor Ferreira de Lima Neto, Alfredo Sales, Assis Farinha, Célia Regina de Souza, Humberto Vasconcelos Júnior, Isabel Sales Lins, Juliana da Fonte, Maria Luiza Borges, Mariana Cavalcanti, Mônica Viriato, Paulo Almeida, Sandra Chianca, Sérgio Kano e Teresa Machado.