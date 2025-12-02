São Carlo Acutis terá altar na Obra de Maria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Clique aqui e escute a matéria

Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, decidiu que a Capela Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Capela do Milagre após o primeiro milagre de Santo Carlo Acutis, será transformada no primeiro santuário do mundo dedicado ao novo santo. A Igreja da Madre de Deus já possui um espaço dedicado a ele. A Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, vai construir o Santuário dedicado a São Paulo II e terá um altar com o jovem santo. O presidente Gilberto Barbosa ganhou de Antonia Salzano, mãe de Carlo Acutis, uma relíquia do filho, que se encontra na Capela da Comunidade.

As irmãs Célia, Mônica, Mariza e Rejane da Fonte prestigiaram a inauguração da nova fábrica da Brilux, empresa fundada pelo pai - Arquivo pessoal

INAUGURAÇÃO

Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife, comanda hoje, às 18h30, evento para assinalar os 45 anos do Shopping e a inauguração oficial do Parque Gourmet. Um complexo de restaurantes que tem feito muito sucesso. O Shopping Recife foi inaugurado em 1980, com 72 lojas. Em 1983, a segunda etapa, com mais 96 lojas. Em 1993, a terceira etapa teve 167 lojas. Em 2000, a quarta etapa abriu com 121 lojas e a quinta etapa com 56 lojas. No total, são 456 lojas, em 86 mil metros quadrados.

O QUADRO

Atendendo a um pedido de Neném Brennand, o pintor João Câmara pintou um quadro inspirado na mata, que será uma das atrações da exposição de final de ano do Espaço Brennand, no Shopping da Decoração, que abre quinta-feira.

MAR HOTEL

Ficou muito bonito o projeto dos novos salões de eventos do Mar Hotel, voltados para eventos empresariais e sociais.

Tibério Moreno e Martha Azevedo, casal de prestígio na sociedade - Arquivo Pessoal

ARENAS

Construídas para a Copa do Mundo de 2014, as arenas de Manaus e Cuiabá foram esquecidas para a Copa do mundo de futebol feminino, que começa no dia 24 de junho de 2027.

ESPECIAL

Foi um show emocionante o projeto “Dominguinho” no Recife. No local, João Gomes fez reverência aos cantores locais, como Chico Science, Alceu Valença e Luiz Gonzaga, e reforçou que o projeto é pernambucano. Em vários momentos deu para ver sua emoção por cantar em casa.

INAUGURAÇÃO

A Fillity, referência nacional em moda feminina premium, inaugurou a sua primeira loja no Nordeste no RioMar Recife. O evento contou com a presença de Esperança Dabbur, fundadora da marca, e de Paulo Dabbur, atual CEO da FILLITY, celebrando pessoalmente a expansão para a região.

HOMENAGEM

A ceramista Socorro Rodrigues, filha de Zé Caboclo e neta de Mestre Vitalino, será a homenageada da segunda edição do “TERRA PE – Raízes para o Futuro” que acontece neste sábado e domingo, no Museu do Estado de Pernambuco.

PRESENÇA

Na terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará a Refinaria Abreu e Lima, acompanhado da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para anunciar o aumento da capacidade de processamento da unidade.

FALHA

O site oficial da Fórmula 1 surpreendeu fãs e jornalistas ao exibir, no perfil de Lando Norris, uma informação antecipada: o britânico apareceu listado como campeão mundial de pilotos. Em instantes o site foi corrigido, mas prints já circulavam nas redes sociais.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Há coisas que não devem ser ditas. Mas, uma vez ditas, não podem ser esquecidas.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

COM um acervo de 185 mil títulos e 516 mil exemplares, a biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco é a maior do Nordeste.

O PROGRAMA de fidelidade da Azul, revela que o Nordeste é o destino preferido dos seus usuários.

ESTE mês marca o “Dezembro Laranja”, campanha de conscientização sobre o câncer de pele, um dos tipos mais recorrentes, ao mesmo tempo, mais preveníveis.

SIMPSON dos Santos nos preparativos para a inauguração do Saikou Omakase.

A EMPRESÁRIA Bia Guirão ganhou muitas felicitações, ontem, quando celebrou nova idade.

DJAVAN marcou sua volta aos palcos com grande turnê por 11 cidades, passando pelo Recife no dia 31 de outubro, no Classic Hall.

O PIX bateu recorde e movimentou R$166,2 bilhões na última sexta-feira, que marcou a Black Friday e o pagamento da primeira parcela do 13º salário.

JOSÉ Janguiê e Sandra celebram noivado da filha caçula, Mel, com Gabriel Meira.

ANIVERSÁRIOS

Bárbara Turton, Benedito Fonseca de Faria, Carolina Valente Santos, Drayton Nejaim Filho, Erick de Souza Dantas Simões, José Adilson Fares, Laís Guerra Coimbra, Maria Brenda de Souza, Nando Chiappetta, Otacílio Araújo, Paulo Costa, Raquel Lyra e Renata Magalhães Melo de Almeida.

