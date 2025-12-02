Porto promove importante evento de turismo hoje

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra, o secretário de Turismo Kaio Maniçoba e o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, prestigiam hoje, no Centro de Convenções do Armação Resort, a abertura da 7ª edição do “Visit Travel Show”, hoje e amanhã, em Porto de Galinhas. O evento tem por objetivo promover o fomento do turismo do Estado, por meio de espaços de exposição dos patrocinadores, palestras e rodadas de negócios com buyers nacionais e internacionais com fornecedores (suppliers) locais.

A governadora Raquel Lyra, que celebra idade nova hoje - Arquivo Pessoal

NA UNICAP



José Paulo Cavalcanti vai, com certeza, lotar de amigos o auditório José de Anchieta, hoje, às 16h, na sessão solene em que receberá do reitor, padre Pedro Rubens, o título de Professor Honoris Causa da instituição. Ele foi aluno da Unicap antes de iniciar sua brilhante carreira como advogado e escritor, membro das Academias de Letras do Brasil, de Pernambuco e de Portugal.

Karina Cobucci e Valéria Vanessa, em evento no final de semana - Arquivo pessoal

APOIO



O projeto é idealizado pelo Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau e a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) e conta com o apoio institucional do Sebrae-PE, Prefeitura do Ipojuca e do Governo de Pernambuco. E tem o apoio dos hotéis Armação Resort, Kembali Hotel, Hotel Solar Porto de Galinhas, The Westin Porto de Galinhas, Marupiara Resort by Wish, Hotel Village Porto de Galinhas, Vivá Porto de Galinhas Resort, Samoa Villa Resort, Marulhos Resort, Nannai Muro Alto e Samoa Resort. Além das empresas de receptivos: Luck, Martur e Pontual.

Bruno Moury celebrando idade nova ao lado da esposa Milena Moury e dos amigos Juliana e Saulo Suassuna na Casa Estação da Luz - Arquivo Pessoal

CABANGA



Vai ser resolvido o problema do terreno anexo à sede do Cabanga, que sempre vive cheio de lixo. Foi comprado pelo clube, que vai construir no local duas garagens: uma para barcos e outra para veículos.

LEITURA DINÂMICA



Leio sempre os excelentes artigos de Hélio Schwartsman na Folha de S.Paulo e fico impressionado como ele, quase todo dia, comenta sobre um novo livro, especialmente estrangeiros. Não consigo entender como ele consegue ler tantos livros em tão pouco tempo. Deve ter leitura dinâmica...

LIVRO



A grande revelação recente da literatura brasileira, o baiano Itamar Vieira Júnior, autor dos premiados “Torto Arado” e “Salvar o Fogo”, lança novo livro, “Coração sem Medo”, com edições já confirmadas em oito países, incluindo Estados Unidos, Portugal, Espanha e Reino Unido.

RELACIONAMENTOS



Chegou ao Brasil o Hinge, aplicativo de relacionamento. Ficou famoso por ter sido usado pelo prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, para conhecer sua esposa, Rama Duwaji. Os dois se conheceram no app em 2021 e casaram no início deste ano.

CAFÉ DA MANHÃ



Duca Lapenda e Andrea Costa recebem convidados, sexta, no Pomodoro Caffè, para anunciar os cafés da manhã da casa, que passa a abrir nesta proposta aos finais de semana. A novidade nasce do desejo de trazer para o Recife uma leitura autêntica do café da manhã italiano, com focaccia artesanal, queijos selecionados, além de uma charcutaria feita pelo próprio chef.

HOMENAGEM



A UFPE teve docentes homenageados com a mais alta distinção acadêmica da França: a insígnia de Cavaleiro da Ordem das Palmas Acadêmicas. Foram agraciados Fernanda Puça França, vice-diretora do Colégio de Aplicação, e Renato Athias, do Departamento de Museologia e Antropologia. Instituída em 1808 por Napoleão Bonaparte, a honraria reconhece contribuições relevantes à educação, à cultura e à cooperação acadêmica.

REVISTA



Em tempos de propagandas digitais, o senador Fernando Dueire inovou ao enviar, em um envelope do Senado Federal, uma “revista” personalizada onde detalha os seus feitos por Pernambuco. A iniciativa acompanha uma tendência global de retorno aos itens físicos, revistas e conteúdos exclusivos.

PARABÉNS



Natália da Fonte e José Arteiro anunciaram a gravidez do segundo filho, em post comovente nas redes sociais. Já são pais de Isadora.