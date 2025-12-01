fechar
João Alberto | Notícia

O belíssimo evento de Natal de Romildo Alves

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Por JC Publicado em 01/12/2025 às 7:00
Romildo Alves e Lilia Santos
Romildo Alves e Lilia Santos - Sheila Wanderley/Divulgação

Romildo Alves manteve a tradição e fez uma belíssima comemoração de Natal, no seu evento “Já é Natal”, no salão de eventos do Novotel Recife Marina. Espaço tinha deslumbrante decoração, assinada pelo anfitrião, misturando detalhes tradicionais com toques modernos. Festa teve dupla comemoração. A completa recuperação de Romildo depois de um AVC, que ganhou uma placa dos amigos, entregue por Hugo Esteves, que fez os convidados cantarem com ele. E a homenagem a Lília Santos, ícone da moda pernambucana, amiga de Romildo há muitos anos. O chef Ivo Simoes assinou o coquetel-jantar, que teve shows com talentosos artistas pernambucanos: Mirelly,Cintia Carvalho, J. Neto, Paulinho Arretado, Guilherme Simões, Cintia Carvalho, Lua, Alexsandro e Toinho Mendes, acompanhados pela Orquestra Maximus. No final desfile masculino da CV Brands e feminino do estilista George Azevedo.

Sheila Wanderley/Divulgação
Romildo Alves e Lilia Santos - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Rafa Suassuna e Heracliton Diniz - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
André Valença e Lelê Carvalho - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Mônica e José David Gil Rodrigues Filho - Sheila Wanderley/Divulgação

Jailton Júnior/JC Imagem
João Alberto e Sheila Wanderley - Jailton Júnior/JC Imagem

 

