Paulo Fernando Craveiro lança Memórias do Espelho

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Paulo Fernando Craveiro vai lançar seu 14º livro, “Memórias do Espelho”, em que destaca detalhes da sua carreira jornalística e das incontáveis viagens pelo mundo. Um amigo querido, companheiro de redação por muitos anos e responsável pela minha presença em um dos eventos mais importantes que vivi. Na verdade, o primeiro grande evento a que compareci ao assumir minha coluna social: como chefe da Casa Civil do Governo Nilo Coelho, colocou meu nome entre os convidados da recepção à Rainha Elizabeth II, no Palácio do Campo das Princesas. Foi sempre um gentleman, muito elegante e esportista. Recordo quando ele corria, quase diariamente, pela Rua da Aurora, Pontes do Limoeiro e Princesa Isabel, Cais do Apolo e Praça da República.

COMEMORAÇÃO

Um dos destaques do calendário social do Recife nesta semana será a comemoração do aniversário de Kátia Peixoto, organizada pelo marido Eduardo Henrique e as filhas Maria Eduarda e Maria Cecília. Será sexta-feira, no Instituto Ricardo Brennand.

NATAL

O Boticário faz sua confraternização de Natal hoje, das 19h às 22h, na Christal Eventos, no Polo Pina. Será um jantar assinado pelo chef Bruno Lins.

ENCONTRO

O Centro Cultural do Instituto MHM realiza, quarta-feira, um encontro especial com café da manhã, visita às exposições e apresentação do projeto social Ressignificar.

MAGISTRADOS

O desembargador Humberto Vasconcelos ganha parabéns hoje, quando completa idade nova. Amanhã, quem aniversaria será o desembargador Severino Barbosa.

NA BAHIA

O pintor pernambucano Antônio Mendes promove a exposição individual “Vestígios de um Tempo Não Linear”, na Pena Cal Galeria, em Salvador, até 20 de dezembro.

SALÁRIOS

Estudos mostram que, atualmente, 53 mil servidores recebem acima do teto salarial, R$ 43 mil, o que gera um gasto anual de R$ 20 bilhões. Isso coloca o Brasil como o país que mais gasta com supersalários para funcionários públicos.

ABSURDO

Só o serviço público permite este absurdo: a Câmara dos Deputados continua pagando salários aos deputados Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, mesmo fugindo do Brasil e vivendo no exterior. Na iniciativa privada, os três já teriam sido demitidos imediatamente, por justa causa.

RARIDADE

Um momento único pôde ser visto no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro. A palmeira Talipot, nativa do Sul da Índia, foi plantada há 60 anos por Roberto Burle Marx e floresceu pela primeira vez.

VERÃO

O Governo do Estado lança a primeira edição do Pernambuco Meu País Verão, em Camaragibe, Recife, São José da Coroa Grande e Ilha de Itamaracá, após extensa programação do festival focada no interior do estado durante o inverno. Tem início sexta-feira.

MUDANÇA

Depois de 30 anos, a Heineken anunciou que a edição 2026/2027 será a derradeira que vai patrocinar. Já começou a disputa pelo espaço no futuro. Uma das candidatas é a brasileira Ambev, com uma das suas marcas de cerveja.

UNIFORME

A Adidas patrocina 32 seleções, sendo que sete já confirmaram presença na Copa do Mundo de 2026: Argentina, Arábia Saudita, Qatar, Japão, México, Argélia e Colômbia. Uma das principais mudanças será na camisa da campeã do mundo, a Argentina.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Sou e serei sempre um crítico ferrenho do mau jornalismo, digital ou não, da notícia mal apurada e pior divulgada.” (Ivanildo Sampaio)

PRISCILA Krause prestigiou a inauguração da nova fábrica da Brilux em Paulista.

O ASSUNTO mais comentado nas redes sociais no final de semana foi o fim do casamento de 16 anos de Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady.

UMA BELEZA o catálogo “Artesãos de Santidade: Artes e Religiosidades em Pernambuco”, lançado pela Fundarpe.

A CÂMARA Municipal de Olinda faz sessão solene hoje para assinalar os 10 anos da Faculdade de Medicina de Olinda.

A RÁDIO Transamérica mudou de nome. Agora é Rádio TMC.

A CANTORA Letícia Bastos lançou a música “A Moça de Boa Viagem”, inspirada em "La Belle de Jour", de Alceu Valença.

UM DOS DESTAQUES no elenco do filme “O Agente Secreto” é a atriz potiguar Tânia Maria, de 78 anos. Foi descoberta pelo diretor Kleber Mendonça Filho como figurante de seu filme “Bacurau”.

O JANEIRO de Grandes Espetáculos vai acontecer entre os dias 7 de janeiro e 4 de fevereiro.

ANIVERSARIANTES

Ana Venina, Andréa Guerra, Carlos André Pimentel, Carol Sá Leitão, Cláudia Dubeux, Dulcinha Gueiros, Francisco Viana, João José do Amaral, Joaquim Carneiro de Araújo Neto, Marcela Gondim Sampaio, Márcia Silveira, Renato Lima, Ricardo Melo, Sílvia Dias e Sílvio Pontual.