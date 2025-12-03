Os quarenta anos de uma eleição histórica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Um evento hoje, às 17h, no “Debate”, escritório político de Jarbas Vasconcelos na Rua dos Jasmim, na Boa Vista, vai assinalar os 40 anos do pleito para prefeito do Recife em 1985. Foi a primeira eleição direta depois da redemocratização do Brasil, um marco histórico na consolidação da democracia brasileira. Jarbas, que disputou pelo PSB, venceu, com José Carlos Melo na vice, obtendo 149 mil votos. Disputa teve mais cinco candidatos: Sérgio Murilo (PMDB), João Coelho (PDT), Augusto Lucena (PDS), Roberto Freire (PCB) e Bruno Maranhão (PT).

Paulo Meneses e Reive Barros promoveram, em Lisboa, a Conferência Ibero Americana de Energia, evento que reuniu 150 especialistas do setor no Brasil, Portugal e Espanha - Arquivo Pessoal

NOVO CEP

A arquiteta Maria Meira Lins reúne amigos, hoje, das 16h às 21h, para assinar a inauguração do seu novo escritório, na Rua Antônio Falcão, em Boa Viagem.

DOAÇÃO

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira, doou 200 computadores recondicionados para a rede Compaz, que vão fortalecer a inclusão digital e a cidadania em comunidades do Recife.

HOMENAGEM

A Faculdade de Medicina de Olinda foi homenageada, em sessão de Voto de Aplausos na Câmara Municipal de Olinda, pelos 10 anos de atuação.

Tadeu Alencar prestigiou, na Câmara Municipal, a homenagem aos 20 anos de Reitorado do Padre Pedro Rubens - Reprodução Instagram

NATAL

A Cantata Natalina do TJPE acontecerá no dia 15 de dezembro, às 18h, na Praça da República. A programação inclui apresentações da Orquestra Criança Cidadã, do Coral do TJPE e da cantora Nena Queiroga. O presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Paes Barreto, fará a abertura seguida de uma bênção natalina.

EM LISBOA

O advogado Luís Henrique Azevedo apresenta trabalho sobre alienação parental e luto no VII Congresso Internacional de Guarda Compartilhada. O evento ocorre a partir de hoje, até o próximo sábado, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

PARA JORNALISTAS

A Fecomércio-PE lançou o 1º Prêmio Conexão Comércio, voltado à imprensa, que vai reconhecer produções sobre o comércio, serviços e turismo pernambucano nas categorias Conteúdo Escrito, Multimídia e Influenciador. Para o presidente Bernardo Peixoto, o prêmio reforça a relação da entidade com a imprensa e valoriza o papel essencial de quem combate a desinformação.

INDÚSTRIA

A Interlândia, que fábrica os produtos de limpeza da marca Dragão, está construindo nova fábrica em Goiana. Num investimento de R$ 70 milhões. Vai produzir vários produtos, inclusive um novo lava-louças.

O TÚNEL

A empresa portuguesa Mota-Engil venceu o leilão e será responsável pela construção do túnel entre Santos e Guarujá, o primeiro imerso do Brasil. Obra vai custar R$ 6,8 bilhões e as obras serão realizadas entre 2026 e 2030.

Camila Cavalcanti e Rebeka Guerra em evento fashion no Famiglia Giuliano - Arquivo Pessoal

PONTO FINAL

A banda Sepultura, que vai acabar no próximo ano, está lançando EP com quatro músicas inéditas.

IGUARIA

O Pobre Juan localizado no RioMar, firmou parceria com a marca de jamón Joselito, e passa a servir o que é considerado o melhor presunto ibérico do mundo. O restaurante é o único do Brasil com este produto.



SAÚDE

Nossa companheira Cinthya Leite comanda hoje a palestra “IA: O futuro do cuidar é humano”, no Auditório Graça Araújo, no SJCC. O evento contará com a participação da secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, da secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, e dos médicos Luciano Albuquerque e Marcus Villander.