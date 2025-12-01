fechar
Pernambuco tem 18 unidades prisionais com superlotação acima da média nacional

Situação mais crítica é do Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, com taxa de ocupação de 680%, uma das piores do País

Por Raphael Guerra Publicado em 01/12/2025 às 11:09 | Atualizado em 01/12/2025 às 11:13
Cotel, unidade de triagem de presos, abriga um excesso de homens que cumprem pena em regime fechado
Cotel, unidade de triagem de presos, abriga um excesso de homens que cumprem pena em regime fechado - MPF/Divulgação

Um novo levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revela que a taxa de ocupação média do sistema prisional brasileiro é de 150,3%. O excedente é de 242.891 presos. Em Pernambuco, ao menos 18 unidades - entre cadeias públicas e presídios - apresentam superlotação acima dessa média nacional. 

A situação mais crítica é do Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. Com capacidade para 950 presos do sexo masculino, atualmente conta com 6.469. A taxa de ocupação é de 680,9%, uma das piores do País. 

Chama a atenção também o fato de a unidade prisional ser uma porta de entrada de presos, que deveriam ser transferidos para outros presídios em poucas semanas. Na prática, no entanto, o estabelecimento conta com 4.055 homens que já cumprem pena em regime fechado, segundo o CNJ. Mas nem o governo estadual, nem o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) tomam providências para para resolver o problema.

O Presídio de Salgueiro, no Sertão do Estado, apresenta taxa de ocupação semelhante, 671,3%. Enquanto a capacidade é de 202 vagas, há 1.356 detentos. O Presídio Advogado Brito Alves, localizado em Arcoverde, no Agreste, conta com 450 vagas, mas abriga 2.358 presos. A taxa é de 524%. 

CENÁRIO DE ESQUEMA DE CORRUPÇÃO, PRESÍDIO DE IGARASSU TEM ALTO EXCEDENTE

MPF/DIVULGAÇÃO
Detentos do Presídio de Igarassu dormem amontados em pátio por causa da superlotação - MPF/DIVULGAÇÃO

Alvo de duas operações da Polícia Federal pelo forte esquema de corrupção, o Presídio de Igarassu, no Grande Recife, também tem alta taxa de ocupação: 476,9%. Com apenas 1.226 vagas, a unidade abriga 5.847 detentos. 

O presídio, considerado um dos piores do País, ganhou os holofotes ao longo do primeiro semestre deste ano devido às operações que resultaram nas prisões do ex-diretor, Charles Belarmino de Queiroz, e do ex-secretário-executivo de Administração Penitenciária e Ressocialização, André de Araújo Albuquerque, além de policiais penais. 

A investigação indicou que os ex-gestores e servidores liberaram a entrada de drogas, celulares, bebidas alcoólicas e garotas de programa e permitia a realização da festas. Em troca, recebiam propina. Todos os envolvidos viraram réus na Justiça. 

Enquanto privilégios eram concedidos para alguns detentos, a maioria não contava com o básico para a sobrevivência no cárcere. 

OUTRAS UNIDADES DO ESTADO COM TAXA DE OCUPAÇÃO SUPERIOR À NACIONAL

A Penitenciária Agroindustrial São João (PAISJ), na Ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco, é exclusiva para detentos no regime semiaberto. A capacidade é de 848 vagas, mas conta com 3.132. A taxa de ocupação atual é de 369,3%.

Unidades do interior são as mais precárias em estrutura e superlotação. O Presídio Desembargador Augusto Duque, em Pesqueira, tem taxa de ocupação de 482,2%. Também fazem parte da lista:

Presídio de Vitória de Santo Antão (238,3%);

Presídio de Santa Cruz do Capibaribe (238,6%); 

Presídio Rorinildo da Rocha Leão, em Palmares (200,9%);

Presídio Juiz Plácido de Souza (339,1%);

Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, em Petrolina (187,5%);

Penitenciária Dr. Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro (262,2%);

Colônia Penal Feminina de Buíque (236,4%);

Cadeia Pública de Garanhuns (453,1%);

Cadeia Pública de Petrolândia (316,7%);

Cadeia Pública de Serra Talhada (160%);

Cadeia Pública de Afogados da Ingazeira (195,8%);

Cadeia Pública de Araripina (162,2%). 

A coluna questionou a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) sobre o número de novas vagas previstas para 2026. Quando houver resposta, o texto será atualizado. 

