Pernambuco tem 18 unidades prisionais com superlotação acima da média nacional
Situação mais crítica é do Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, com taxa de ocupação de 680%, uma das piores do País
Um novo levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revela que a taxa de ocupação média do sistema prisional brasileiro é de 150,3%. O excedente é de 242.891 presos. Em Pernambuco, ao menos 18 unidades - entre cadeias públicas e presídios - apresentam superlotação acima dessa média nacional.
A situação mais crítica é do Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. Com capacidade para 950 presos do sexo masculino, atualmente conta com 6.469. A taxa de ocupação é de 680,9%, uma das piores do País.
Chama a atenção também o fato de a unidade prisional ser uma porta de entrada de presos, que deveriam ser transferidos para outros presídios em poucas semanas. Na prática, no entanto, o estabelecimento conta com 4.055 homens que já cumprem pena em regime fechado, segundo o CNJ. Mas nem o governo estadual, nem o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) tomam providências para para resolver o problema.
O Presídio de Salgueiro, no Sertão do Estado, apresenta taxa de ocupação semelhante, 671,3%. Enquanto a capacidade é de 202 vagas, há 1.356 detentos. O Presídio Advogado Brito Alves, localizado em Arcoverde, no Agreste, conta com 450 vagas, mas abriga 2.358 presos. A taxa é de 524%.
CENÁRIO DE ESQUEMA DE CORRUPÇÃO, PRESÍDIO DE IGARASSU TEM ALTO EXCEDENTE
Alvo de duas operações da Polícia Federal pelo forte esquema de corrupção, o Presídio de Igarassu, no Grande Recife, também tem alta taxa de ocupação: 476,9%. Com apenas 1.226 vagas, a unidade abriga 5.847 detentos.
O presídio, considerado um dos piores do País, ganhou os holofotes ao longo do primeiro semestre deste ano devido às operações que resultaram nas prisões do ex-diretor, Charles Belarmino de Queiroz, e do ex-secretário-executivo de Administração Penitenciária e Ressocialização, André de Araújo Albuquerque, além de policiais penais.
A investigação indicou que os ex-gestores e servidores liberaram a entrada de drogas, celulares, bebidas alcoólicas e garotas de programa e permitia a realização da festas. Em troca, recebiam propina. Todos os envolvidos viraram réus na Justiça.
Enquanto privilégios eram concedidos para alguns detentos, a maioria não contava com o básico para a sobrevivência no cárcere.
OUTRAS UNIDADES DO ESTADO COM TAXA DE OCUPAÇÃO SUPERIOR À NACIONAL
A Penitenciária Agroindustrial São João (PAISJ), na Ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco, é exclusiva para detentos no regime semiaberto. A capacidade é de 848 vagas, mas conta com 3.132. A taxa de ocupação atual é de 369,3%.
Unidades do interior são as mais precárias em estrutura e superlotação. O Presídio Desembargador Augusto Duque, em Pesqueira, tem taxa de ocupação de 482,2%. Também fazem parte da lista:
Presídio de Vitória de Santo Antão (238,3%);
Presídio de Santa Cruz do Capibaribe (238,6%);
Presídio Rorinildo da Rocha Leão, em Palmares (200,9%);
Presídio Juiz Plácido de Souza (339,1%);
Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, em Petrolina (187,5%);
Penitenciária Dr. Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro (262,2%);
Colônia Penal Feminina de Buíque (236,4%);
Cadeia Pública de Garanhuns (453,1%);
Cadeia Pública de Petrolândia (316,7%);
Cadeia Pública de Serra Talhada (160%);
Cadeia Pública de Afogados da Ingazeira (195,8%);
Cadeia Pública de Araripina (162,2%).
A coluna questionou a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) sobre o número de novas vagas previstas para 2026. Quando houver resposta, o texto será atualizado.