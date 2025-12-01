Pernambuco tem 18 unidades prisionais com superlotação acima da média nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Situação mais crítica é do Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, com taxa de ocupação de 680%, uma das piores do País

Clique aqui e escute a matéria

Um novo levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revela que a taxa de ocupação média do sistema prisional brasileiro é de 150,3%. O excedente é de 242.891 presos. Em Pernambuco, ao menos 18 unidades - entre cadeias públicas e presídios - apresentam superlotação acima dessa média nacional.

A situação mais crítica é do Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. Com capacidade para 950 presos do sexo masculino, atualmente conta com 6.469. A taxa de ocupação é de 680,9%, uma das piores do País.

Chama a atenção também o fato de a unidade prisional ser uma porta de entrada de presos, que deveriam ser transferidos para outros presídios em poucas semanas. Na prática, no entanto, o estabelecimento conta com 4.055 homens que já cumprem pena em regime fechado, segundo o CNJ. Mas nem o governo estadual, nem o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) tomam providências para para resolver o problema.

O Presídio de Salgueiro, no Sertão do Estado, apresenta taxa de ocupação semelhante, 671,3%. Enquanto a capacidade é de 202 vagas, há 1.356 detentos. O Presídio Advogado Brito Alves, localizado em Arcoverde, no Agreste, conta com 450 vagas, mas abriga 2.358 presos. A taxa é de 524%.

CENÁRIO DE ESQUEMA DE CORRUPÇÃO, PRESÍDIO DE IGARASSU TEM ALTO EXCEDENTE

Detentos do Presídio de Igarassu dormem amontados em pátio por causa da superlotação - MPF/DIVULGAÇÃO

Alvo de duas operações da Polícia Federal pelo forte esquema de corrupção, o Presídio de Igarassu, no Grande Recife, também tem alta taxa de ocupação: 476,9%. Com apenas 1.226 vagas, a unidade abriga 5.847 detentos.

O presídio, considerado um dos piores do País, ganhou os holofotes ao longo do primeiro semestre deste ano devido às operações que resultaram nas prisões do ex-diretor, Charles Belarmino de Queiroz, e do ex-secretário-executivo de Administração Penitenciária e Ressocialização, André de Araújo Albuquerque, além de policiais penais.

A investigação indicou que os ex-gestores e servidores liberaram a entrada de drogas, celulares, bebidas alcoólicas e garotas de programa e permitia a realização da festas. Em troca, recebiam propina. Todos os envolvidos viraram réus na Justiça.

Enquanto privilégios eram concedidos para alguns detentos, a maioria não contava com o básico para a sobrevivência no cárcere.

OUTRAS UNIDADES DO ESTADO COM TAXA DE OCUPAÇÃO SUPERIOR À NACIONAL

A Penitenciária Agroindustrial São João (PAISJ), na Ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco, é exclusiva para detentos no regime semiaberto. A capacidade é de 848 vagas, mas conta com 3.132. A taxa de ocupação atual é de 369,3%.

Unidades do interior são as mais precárias em estrutura e superlotação. O Presídio Desembargador Augusto Duque, em Pesqueira, tem taxa de ocupação de 482,2%. Também fazem parte da lista:

Presídio de Vitória de Santo Antão (238,3%);

Presídio de Santa Cruz do Capibaribe (238,6%);

Presídio Rorinildo da Rocha Leão, em Palmares (200,9%);

Presídio Juiz Plácido de Souza (339,1%);

Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, em Petrolina (187,5%);

Penitenciária Dr. Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro (262,2%);

Colônia Penal Feminina de Buíque (236,4%);

Cadeia Pública de Garanhuns (453,1%);

Cadeia Pública de Petrolândia (316,7%);

Cadeia Pública de Serra Talhada (160%);

Cadeia Pública de Afogados da Ingazeira (195,8%);

Cadeia Pública de Araripina (162,2%).

A coluna questionou a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) sobre o número de novas vagas previstas para 2026. Quando houver resposta, o texto será atualizado.