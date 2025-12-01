fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Segunda-feira (1) começa quente e segue sem previsão de chuva em Pernambuco

Apac mantém todas as regiões do estado sem chuva; Inmet segue com alertas de baixa umidade no interior, que terá as maiores temperaturas do dia

Por JC Publicado em 01/12/2025 às 7:07 | Atualizado em 01/12/2025 às 7:11
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

A segunda-feira inicia a semana com tempo firme em todo o estado e calor distribuído entre o litoral, o Agreste e o Sertão, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Apac indica ausência de chuva em todas as regiões de Pernambuco. A tendência permanece igual para a Mata Norte, Região Metropolitana, Mata Sul, Agreste e Sertão, que iniciam dezembro sob céu aberto.

Temperaturas nas principais cidades

O calor permanece espalhado pelo estado. Em Recife, as temperaturas variam entre 23 e 33 graus, com umidade que chega a 80 por cento pela manhã. Caruaru registra mínima de 18 e máxima de 33 graus.

No Agreste, Carpina oscila de 22 a 33 graus. Em Vitória de Santo Antão, os valores ficam entre 22 e 32 graus. No interior, Petrolina varia de 22 a 36 graus e Serra Talhada chega aos 37 graus após mínima de 20.

Alerta de baixa umidade

O Inmet mantém áreas do interior sob aviso de baixa umidade. O alerta abrange trechos do Sertão, principalmente na região de Serra Talhada, onde os níveis podem cair durante a tarde, aumentando o desconforto térmico.

No geral, a semana começa com padrão de estabilidade, ausência de chuva e destaque para o calor no interior, enquanto o litoral mantém umidade mais alta, mas com temperaturas igualmente elevadas.

